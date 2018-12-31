Samsung заінтригувала назвою нового бренду Star 10

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Samsung заінтригувала назвою нового бренду Star 10
Samsung заінтригувала назвою нового бренду Star 10 / komando.com

Компанія Samsung зареєструвала у США та Європі торгову марку під назвою Star 10. Як припускає джерело, перший пристрій із назвою Star 10 компанія Samsung представить вже на виставці CES 2019 у січні.

Про це повідомляє LetsGoDigital.

Як відомо, раніше у компанії існувала лінійка смартфонів під назвою Star, і можна було б подумати, що Star 10 – це позначення нової моделі. Але опис торгової марки набагато більш широке.

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Торгову марку Star 10 віднесли до категорії пристроїв №9. А серед рішень цієї категорії насправді може бути все, що завгодно: від компакт-дисків і світлодіодних екранів до ПО, комп'ютерів, SSD і різних датчиків.

Як повідомляє джерело, Samsung готує сюрприз, і він може бути представлений вже на виставці CES 2019.

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Теги: Техно Samsung IT-бізнес
Джерело: Техно
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