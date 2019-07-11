Samsung запатентувала новий дизайн смарт-годинників: фото

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Samsung запатентувала новий дизайн смарт-годинників
Samsung запатентувала новий дизайн смарт-годинників / Android Central

Управління США з патентів та торгових марок (USPTO) зареєструвало новий патент Samsung. Південнокорейський вендор планує представити смарт-годинник з квадратним дисплеєм та, ймовірно, з підтримкою сенсорного управління.

Особливості нового смарт-годинника Samsung. В основі ґаджета розміщені різні датчики. Можна припустити, що пристрій зможе реєструвати зміни частоти серцевих скорочень. В одній з бічних частин розміщені кнопки управління, в іншій – порт Micro-USB. Ще одна досить велика кнопка управління розташована поруч з екраном.

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Патент відноситься до категорії дизайнерських, тому технічні характеристики пристрою не наводяться.

 

 

За деякими даними, годинник зможе працювати в мобільних мережах. Можливо, Samsung реалізує технологію eSIM, або embedded SIM, яка дає змогу підключитися до стільникового оператора без необхідності придбання звичайної фізичної SIM-карти.

Дата виходу. Про те, коли годинник з описаним дизайном може з'явитися на комерційному ринку, поки нічого не повідомляється.

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Теги: Техно Ґаджети Новини Техно Розумний годинник Samsung
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