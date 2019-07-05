Samsung запатентувала новий гнучкий смартфон: фото

Компанія Samsung запропонувала ще один варіант конструкції смартфона, який оснащений великим гнучким дисплеєм. Інформацію щодо нової розробки опублікувало Управління США з патентів та торгових марок (USPTO).

Ресурс LetsGoDigital вже встиг створити концепт нового смартфона, який базується на зображеннях патенту.

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Дизайн пристрою. Як можна побачити на знімках, в складеному вигляді пристрій буде схожим на звичайний моноблочний смартфон, щоправда, досить великої товщини. При цьому конструкція передбачає наявність гнучкого екрану подвійного розтягування: користувач зможе витягати додаткові секції панелі з лівої і правої частин корпусу апарату.



Новий патент від Samsung

Таким чином, в розкритому стані корисна площа дисплея збільшиться практично в три рази. За роботу цієї системи буде відповідати спеціальний механізм, прихований в корпусі.



Новий гнучкий смартфон Samsung отримає цікавий дизайн



Поки не відомо коли Samsung випустить повноцінну версію пристрою

Інші особливості та дата виходу. На ілюстраціях можна побачити селфі-камеру над екраном і "домашню" кнопку. Про плани з випуску комерційної версії смартфона поки нічого не повідомляється.

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