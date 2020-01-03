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Samsung запатентувала перший гнучкий телевізор: його покажуть вже зовсім скоро

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Гнучкий телевізор від Samsung можуть показати на CES 2020 / Ілюстративне фото

Компанія Samsung запатентувала вкрай незвичайний формат телевізора, який може використовуватися з плоским екраном. При бажанні його можна зігнути, причому в двох напрямках, без пошкоджень для екрану чи інших конструкцій. Нову модель продемонструють на виставці CES 2020 у Лас-Вегасі.

Як повідомляє LetsGoDigital, Samsung Electronics 19 листопада 2019 року подала у Відомство США з патентів і товарних знаків патент на "метод і термінал для відтворення контенту".

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Що відомо про інноваційний телевізор

Все вказує на те, що Samsung Electronics готує телевізор з OLED-екраном, який можна використовувати в плоскому й зігнутому стані.


Патентні зображення розробки Samsung

Крім того, на початку цього місяця корейська компанія подала ще одну патентну заявку на телевізор, який може міняти форму. Джерела вважають, що Samsung представить цей телевізор на виставці CES 2020.

Також передбачається, що цей телевізор буде використовувати технологію microLED.

Що таке CES 2020?Це виставка споживацької електроніки, яка проводиться щороку у січні у Лас-Вегасі, штат Невада, США. Ця виставка організовується та фінансується торговою організацією Consumer Electronics Association. На цій виставці демонструються найновіші розробки у сфері побутової електроніки з усіх куточків світу.

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Автор: Михайло Года
Теги: Samsung Новини Техно Ґаджети Техно
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