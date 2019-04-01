Samsung запатентувала ще один гнучкий смартфон: фото

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Samsung запатентувала ще один гнучкий смартфон
Samsung запатентувала ще один гнучкий смартфон / LetsGoDigital

Компанія Samsung стала однією з перших, хто представив гнучкий смартфон. Samsung Galaxy Fold вже незабаром надійде у продаж, проте південнокорейський виробник вирішив не зупинятися лише на одному гнучкому пристрої.

Як повідомляє Gizmochina, Samsung вже запатентувла кілька типів дизайну для складного смартфона.

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Але в Глобальній базі даних дизайну ВОІВ (Всесвітнього бюро інтелектуальної власності) була опублікована ще одна модель, яка була подана Samsung Electronics в 2017 році.

Як виглядає патент від Samsung? Ескіз дизайну, який подали разом із заявкою на патент, показує, що смартфон має великий гнучкий екран, який можна скласти вдвічі.

Samsung
Патент гнучкого смартфона від Samsung

Коли екран розгортається, він перетворюється в планшет. Коли пристрій складено, дисплей буде відображатися по обидва боки – як спереду, так і ззаду.

Samsung
Як може виглядати ще один гнучкий смартфон Samsung

Схожість із гнучким смартфоном Xiaomi. Подвійний складаний смартфон від Samsung дуже схожий на складаний смартфон Xiaomi, який компанія вже анонсувала.

Однак обидва смартфона відрізняються по товщині. У той час як телефон Samsung товщий з боків і тонше посередині, смартфон Xiaomi має однакову товщину.

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Теги: Техно Смартфони Новини Техно Samsung Xiaomi Розробки
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