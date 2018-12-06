Samsung запатентувала цікавий безрамковий смартфон: фото

Компанія Samsung зареєструвала новий патент у Всесвітній організації інтелектуальної власності. Південнокорейський виробник запатентував повністю безрамковий смартфон, дисплей якого розтікається по бокових гранях.

Про це повідомляє LetsGoDigital.

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У такого смартфона рамки навколо екрану взагалі відсутні, а боки використовуються як додаткові дисплеї з можливістю сенсорного управління і відображення додаткової інформації.



Samsung запатентувала безрамковий смартфон

Подібне рішення було використано в Galaxy Note Edge, але в даному випадку Samsung пішла далі і використовувала всі боковини корпусу.

Щоб реалізувати такий концепт, Samsung доведеться вбудувати всі сенсори, фронтальну камеру і динаміки під екран. Втім, подібні напрацювання корейський виробник вже демонстрував. Цілком можливо, що в найближчі роки такий смартфон стане реальністю.

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