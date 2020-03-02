Samsung збудує у В'єтнамі дослідницький центр ціною 220 мільйонів доларів
Компанія Samsung Electronics почала будівництво у В'єтнамі центру науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт. Він стане найбільшим в своєму роді центром в Південно-Східній Азії.
Церемонія початку будівництва, запланована на минулу суботу, 29 лютого, була скасована через спалах коронавірусу Covid-19 і пов'язаних з нею обмежень на переміщення. Якраз в цей день В'єтнам призупинив безвізовий режим для південнокорейців на тлі побоювань з приводу поширення вірусу, повідомляє sammobile.
Цікаво: Samsung планує зробити Android схожим на Windows
Деталі
Будівництво центру в Ханої буде завершено до кінця 2022 року. Планується, що він розширить дослідний потенціал компанії в таких областях, як штучний інтелект, інтернет речей, великі дані і 5G. Його штат складе від 2200 до 3000 осіб.
Новий центр розширить дослідницький потенціал Samsung
Самсунг є найбільшим іноземним інвестором у В'єтнамі з інвестиціями на загальну суму 17 мільярдів доларів. Експорт смартфонів і запасних частин з В'єтнаму, в основному вироблених на підприємствах Samsung Electronics, в минулому році склав 51,38 мільярдів доларів.
Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно