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Samsung збудує у В'єтнамі дослідницький центр ціною 220 мільйонів доларів

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Будівництво планують закінчити до 2022 року / hamariweb

Компанія Samsung Electronics почала будівництво у В'єтнамі центру науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт. Він стане найбільшим в своєму роді центром в Південно-Східній Азії.

Церемонія початку будівництва, запланована на минулу суботу, 29 лютого, була скасована через спалах коронавірусу Covid-19 і пов'язаних з нею обмежень на переміщення. Якраз в цей день В'єтнам призупинив безвізовий режим для південнокорейців на тлі побоювань з приводу поширення вірусу, повідомляє sammobile.

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Деталі

Будівництво центру в Ханої буде завершено до кінця 2022 року. Планується, що він розширить дослідний потенціал компанії в таких областях, як штучний інтелект, інтернет речей, великі дані і 5G. Його штат складе від 2200 до 3000 осіб.


Новий центр розширить дослідницький потенціал Samsung

Самсунг є найбільшим іноземним інвестором у В'єтнамі з інвестиціями на загальну суму 17 мільярдів доларів. Експорт смартфонів і запасних частин з В'єтнаму, в основному вироблених на підприємствах Samsung Electronics, в минулому році склав 51,38 мільярдів доларів.

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Автор: Михайло Года
Теги: Техно Новини Техно IT-бізнес Samsung
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