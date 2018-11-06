Samsung знову натякнув, що випуск гнучкого смартфона вже не за горами

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Samsung натякнув на вихід гнучког осмарфтона
Samsung натякнув на вихід гнучког осмарфтона

Компанія Samsung знову нагадала, що готує гнучкий смартфон і скоріш за все новинка з’явиться вже до кінця цього року. Так. На офіційному Twitter компанії з’явився цікавий логотип, що натякає на гнучкий пристрій.

Дизайнери зобразили напис Samsung так, як ніби він — складаний смартфон. Також є чутки, що свій гнучкий смартфон компанія покаже на заході Samsung Developers Conference, який запланований на 7-8 листопада.

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Складаний смартфон має об’єднати у собі можливості планшета та смартфона, тобто він отримає великий екран, при цьому його можна буде складати, що зробить його компактним, як смартфон.

Новий логотип Samsung

Новий логотип Samsung

Та першою у цій розробці компанії вже не стати. 31 жовтня китайський виробник Rouyu Technology несподівано презентував перший у світі гнучкий смартфон – FlexPai. Ідея ґаджета під назвою FlexPai полягає в наявності великого екрану, як у планшета, який при непотрібності можна скласти навпіл і користуватися пристроєм як смартфоном.

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Теги: Техно Смартфони Samsung
Джерело: Техно
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