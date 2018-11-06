Samsung знову натякнув, що випуск гнучкого смартфона вже не за горами

Компанія Samsung знову нагадала, що готує гнучкий смартфон і скоріш за все новинка з’явиться вже до кінця цього року. Так. На офіційному Twitter компанії з’явився цікавий логотип, що натякає на гнучкий пристрій.

Дизайнери зобразили напис Samsung так, як ніби він — складаний смартфон. Також є чутки, що свій гнучкий смартфон компанія покаже на заході Samsung Developers Conference, який запланований на 7-8 листопада.

Читайте також: ZTE представила незвичний смартфон Nubia X з двома екранами

Складаний смартфон має об’єднати у собі можливості планшета та смартфона, тобто він отримає великий екран, при цьому його можна буде складати, що зробить його компактним, як смартфон.

Новий логотип Samsung

Та першою у цій розробці компанії вже не стати. 31 жовтня китайський виробник Rouyu Technology несподівано презентував перший у світі гнучкий смартфон – FlexPai. Ідея ґаджета під назвою FlexPai полягає в наявності великого екрану, як у планшета, який при непотрібності можна скласти навпіл і користуватися пристроєм як смартфоном.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно