Санкції проти Huawei: для США це більш шкідливо, ніж для китайської компанії

У травні президент США Дональд Трамп продовжив санкції проти китайського техногігата Huawei. Таким чином компанії обмежили доступ до технологій і продуктів, які розробляють американські компанії.

Як заявив директор з безпеки Huawei в США Енді Пурди, компанія вже починає оговтуватись від удару. При цьому з часом ці обставини можуть завдати більшої шкоди американському бізнесу, передає Gsmarena.com.

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Проблеми Huawei

Найсерйозніша проблема, з якою зіштовхнулась компанія, заборона співпрацювати з Google. Саме тому нові смартфони компанії залишились без сервісів Google. Однак, китайський виробник справді зумів швидко мобілізувати зусилля, та запустив власні сервіси, зокрема фірмовий магазин додатків AppGallery.

Збитки для США

Як пояснив Енді Пурди, багато громадян США можуть втратити роботу, адже це вплине на галузь в усьому світі. Розширення санкцій проти Huawei, змусить компанію перенести ланцюжок поставок в Китай. Відтак, партнерство з американським бізнесом буде обмежене.

Він додав, що коли Huawei стане незалежною від американських технологій, інші китайські компанії візьмуть приклад. Тож у цьому випадку це завдасть серйозної шкоди конкурентоспроможності США.

Наостанок Пурди додав, що Китай може завдати удар у відповідь, запровадивши санкції проти американських технологічних компаній.

Що стосується останнього, то такі чутки вже є. Начебто КНР готує "чорний список", у який потраплять Qualcomm, Apple та деякі інші.