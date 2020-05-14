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США продовжили санкції проти Huawei: до чого готуватись користувачам

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Санкції США проти Huawei продовжили
Санкції США проти Huawei продовжили / rozetked.me

Президент США Дональд Трамп таки продовжив дію санкцій проти китайського техногігата Huawei. Зараз дію розпорядження президент проводив до травня 2021 року.

Як передає видання The Verge, після запровадження санкцій у 2019 році Huawei отримувала тимчасові ліцензії від Міністерства торгівлі США, які давали змогу компанії підтримувати вже існуюче обладнання.

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Термін дії останньої ліцензії закінчується 15 травня. Однак, наразі невідомо, чи отримає Huawei чергове продовження тимчасової ліцензії.

Що відомо про скандал Huawei та США

Навесні 2019 року США внесла Huawei у "чорний список" постачальників. Після цього президент Дональд Трамп підписав указ, що забороняє американським компаніям співпрацювати з китайськими виробниками. Згодом багато обмежень були зняті.

Однак, залишили в силі заборону на купівлю іноземного обладнання. Також низці американських компаній як і раніше потрібна спеціальна ліцензія для торгівлі з Huawei. Найбільш болюче для компанії є припинення співпраці із Google, адже смартфони компанії працюють на базі операційної системи Android.

До чого готуватись користувачам

Насправді, продовження санкцій на користувачах не позначиться. Власники смартфонів, які з'явилися до запровадження санкцій продовжуватимуть отримувати оновлення ОС та користуватись сервісами Google.

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На нових моделях встановлені фірмовий магазин додатків AppGallery, а також сервіси Huawei Mobile Services (HMS Core). Зараз компанія докладає дуже багато зусиль і коштів у розвиток своїх фірмових сервісів, щоб зробить користування їхніми смартфонами ще комфортнішим.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Автор: Ірина Полицька
Теги: Дональд Трамп Новини США Huawei Скандал з Huawei Новини Техно IT-бізнес Техно
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