Санкції проти Huawei: постраждають ARM, Google і вся американська індустрія, – Герман Хаузер

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Засновник ARM Герман Хаузер
Засновник ARM Герман Хаузер

Санкції, які американська влада наклала на китайського виробника Huawei - це лише початок. Далі може постраждати компанія ARM, Google та загалом вся американська індустрія.

Про це заявив засновник ARM Герман Хаузер, передає thisismoney. Як відомо, через санкції ARM та Huawei призупинили співпрацю.

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Після того, як китайського виробника внесли у чорний список, компанія не може використовувати будь-які технології та компоненти американського походження. Але американські технології використовують у більшості міжнародних компаній. Тож співпраця Huawei із неамериканськими компаніями також під загрозою. І ці інші компанії теж стурбовані ситуацією.

Хаузер наголошує, що проблеми Huawei – лише вершина айсберга. Турбує, зокрема, те, що заборона набула чинності без будь-яких вагомих доказів щодо Huawei. Тож міжнародні компанії стурбовані тим, що може статися далі.

Засновник ARM наголошує, що багато іноземних виробників задумуються про те, щоб обмежити використання американських технологій, аби уникнути повторення аналогічної ситуації.

Це дійсно зашкодить Huawei в короткостроковій перспективі, але в довгостроковій перспективі це буде неймовірно згубно для всієї американської індустрії. Всі обговорення, які я веду з європейськими компаніями, стосуються того, що вони вивчають свої продукти і думають про те, як виключити з них американські технології, що жахливо сумно і руйнівно,

– заявив Хаузер.

Що відомо про конфлікт із Huawei? Нещодавно Міністерство торгівлі США внесло компанію до "чорного списку" та заборонило діяльність на території країни. Після цього багато американських технологічних компаній заявили про призупинення співпраці із китайським виробником. Серед них Google, ARM, Intel, Qualcomm, Wi-Fi Alliance та SD Association. Microsoft видалила Huawei із списку партнерів.

Щоправда, пізніше виробнику дали 90-денне відтермінування, яке закінчується 19 серпня. Після цього компанії загрожує повна заборона на ведення бізнесу в США.

Що таке ARM? Це британська корпорація – одна із найбільших розробників і ліцензіарів архітектури 32-розрядних RISC-процесорів, орієнтованих на використання в портативних і мобільних пристроях. Зараз частка ARM – це приблизно 75 % всіх портативних 32-бітних RISC процесорів.

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Теги: Техно Новини Техно Huawei Скандал з Huawei IT-бізнес
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