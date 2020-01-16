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Через уразливість на сайті Сareer.gov.ua паспорти та коди українців потрапили у відкритий доступ

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Скандал із сайтом Сareer.gov.ua

Через уразливість на урядовому порталі Сareer.gov.ua, на якому розміщуються вакансії органів державної влади, персональні дані українців потрапили у відкритий доступ. Достатньо лише змінити цифру в URL і можна отримати скан чужого паспорта.

Уразливість виявив користувач Шон Таунсенд, який є прессекретарем Ukrainian Cyber Alliance.

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"Персональні дані, GDPR, євроінтеграція, гармонізація законодавства ... Просто можна зайти на сайт державних вакансій і завантажити все паспорта та анкети. Без СМС та реєстрації #forcedbrowsing", – пише користувач.

Як доказ, він додав один із скінів паспорта, який зумів завантажити.

Що відомо про Сareer.gov.ua? Це урядовий сайт, де розміщують вакансії органів державної влади. Також там розміщена вся інформація про перебіг конкурсу на вакантні посади тощо. В уряді раніше звітували, що через цей веб-ресурс анкети з персональними даними подали понад 50 тисяч українців.

Нове життя портал здобув у 2018 році, коли за підтримки проекту ЄС «Підтримка стратегічних комунікацій та підвищення обізнаності про реформу державного управління в Україні» було проведено його масштабну модернізацію.

Наразі сайт перестав працювати.

"Сайт career.gov.ua недоступний з технічних причин! Наразі ведуться роботи по його відновленню. Вибачте за незручності", – повідомляється на порталі.

Сareer.gov.ua

Сareer.gov.ua наразі не працює

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Техно Новини Техно Кабінет Міністрів України Інтернет
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