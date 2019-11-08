Саундтреки до популярних ігор номінували на престижну премію

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Саундтреки до популярних ігор номінували на престижну премію
Саундтреки до популярних ігор номінували на престижну премію / unsplash

Багатобюджетні ігри вже перетворилися мало не в окремий вид мистецтва: розрозбники вивели. їх на рівень фільмів. Тому на майбутній події Hollywood Music in Media Awards організатори планують вручити премію грі з найкращим саундтреком.

Організатори премії Hollywood Music in Media Awards опублікували список номінантів. Серед всіх інших категорій можна помітити три дуже цікавих: найкраща оригінальна музика серед ігор для PC і консолей, найкраща оригінальна пісня у відеогрі, найкращий саундтрек в мобільному тайтлі.

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Найкраща оригінальна музика:

Найкраща оригінальна пісня:

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Найкраща оригінальна музика (мобільні ігри):

  • Arena of Valor
  • Call of Duty: Mobile
  • Command & Conquer: Rivals
  • The Elder Scrolls: Blades
  • Honor of Kings 2.0
  • Star Trek Fleet Command

Зауважимо вручення престижної премії Hollywood Music in Media Awards відбудеться вже 20 листопада.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Новини Техно Ігри Музика
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