Саундтреки до популярних ігор номінували на престижну премію
Багатобюджетні ігри вже перетворилися мало не в окремий вид мистецтва: розрозбники вивели. їх на рівень фільмів. Тому на майбутній події Hollywood Music in Media Awards організатори планують вручити премію грі з найкращим саундтреком.
Організатори премії Hollywood Music in Media Awards опублікували список номінантів. Серед всіх інших категорій можна помітити три дуже цікавих: найкраща оригінальна музика серед ігор для PC і консолей, найкраща оригінальна пісня у відеогрі, найкращий саундтрек в мобільному тайтлі.
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Найкраща оригінальна музика:
- Call of Duty: Modern Warfare
- Days Gone
- Layers of Fear II
- League of Legends
- Rend
- Undersea
Найкраща оригінальна пісня:
- Days Gone — Hell or High Water
- Devil May Cry 5 — Devil Trigger
- Erica — Aria for Delphi
- Red Dead Redemption 2 — That’s The Way It Is
- Resident Evil 2 Remake — Saudade
Пісня з гри Red Dead Redemption 2 – дивіться відео
Найкраща оригінальна музика (мобільні ігри):
- Arena of Valor
- Call of Duty: Mobile
- Command & Conquer: Rivals
- The Elder Scrolls: Blades
- Honor of Kings 2.0
- Star Trek Fleet Command
Зауважимо вручення престижної премії Hollywood Music in Media Awards відбудеться вже 20 листопада.
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