Сайт Work.ua перейшов на українську

Популярний сайт для пошуку роботи Work.ua 9 листопада перейшов на українську мову. Спочатку сайт був лише російськомовним, пізніше до нього додали ще й українську версію, однак вона не була основною.

З 9 листопада сайт одразу буде завантажуватись українською мовою. А на російську можна буде переходити з української.

Про це повідомив засновник проекту Артур Михно.

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"Ми віримо, що український сайт повинен говорити українською мовою і в той же час бути толерантним до користувачів, яким зручніше користуватися іншою мовою, надаючи їм таку можливість", – розповів Михно.

При цьому він наголосив, що це було не просте рішення, адже існує чимало проблем, наприклад щодо пошукової системи, що може призвести до втрати трафіку.

"За цим кроком стоять чималі ризики: і з боку розуміння частини суспільства, яка не любить змін або українську мову, і з боку пошукових систем і можливості на якийсь час втратити частину органічного трафіку", – додав засновник Work.ua.

До речі, цей день у компанії обрали символічно, адже саме 9 листопада відзначають День української мови та писемності.

Що таке Work.ua? Це український сайт з пошуку роботи, який щодня відвідують близько 400 000 відвідувачів. За даними Work.ua, ще коли україномовна версія була не основна, 18% користувачів переходили на неї самостійно.

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