СБУ викрила міжнародну організацію хакерів, яку очолював українець

Служба безпеки України разом з Федеральним бюро розслідувань й таємною службою США викрили міжнародну хакерську організацію. Керував нею українець Михайло Ритіков.

Йому загрожує 50 років ув'язнення в США, про це 16 липня під час брифінгу повідомив тимчасовий в. о. голови СБУ Іван Баканов.

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Українець співпрацював, зокрема, з російським хакером Євгеном Богачовим. Саме він є розробником шкідливого програмного забезпечення ZeuS, яке запускалося з серверів Ритікова.

Що таке ZeuS?Вірус, за допомогою якого зловмисники зчитують особисті дані користувачів банків в інтернеті. За даними компанії Trusteer, вірус вражає комп'ютери тих, хто використовує Firefox та Internet Explorer.



ZeuS зчитує паролі й імена користувачів, записуючи послідовність натиснення клавіш на певних сайтах. Отримана інформація потім автоматично відправляється на сервер, де до неї отримують доступ кібер-злочинці.

Богачов – один з найбільш розшукуваних хакерів у США, за інформацію про нього американці обіцяють винагороду в три мільйони доларів. Хакери працювали у Dark Net – прихованій частині інтернету, де можливо анонімно придбати зброю, наркотики тощо.



Російський хакер Євген Богачов

Тимчасовий в. о. начальника департаменту кібербезпеки України Миколи Кулешова зазначив, що справу в Україні зареєстрували на початку 2019 року.

За місцем перебування Ритікова та його спільників провели 29 обшуків й вилучили 146 серверів,

– повідомив він.

Українцю та його напарнику вже повідомили про підозру. Їм обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Зазначимо, що в березні 2019 року Facebook подав до суду на двох українців, які зламали 63 тисячі акаунтів у соцмережі.

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