Segway представив новий футуристичний транспорт-крісло

Американський виробник Segway презентував прототип футуристичного засобу пересування під назвою S-Pod. Його покажуть на виставці CES 2020 року, яка пройде з 3 по 10 січня в Лас-Вегасі.

Електричний S-Pod виглядає, як щось середнє між кріслом Професора Ікс та колісницею без коней. Працює він на технологіях, які Segway запровадила ще в перші свої вироби, повідомляє The Verge.

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Особливості S-Pod

За словами розробників, такий засіб пересування може розвивати швидкість 40 км/г. Важить крісло чимало – 150 кг. На одній зарядці батареї можна проїхати до 70 км.

S-Pod використовує традиційну для гіроскутерів Segway технологію збереження балансу. Але на відміну від звичайних Segway, він керується не нахилами корпусу користувача, а за допомогою невеликого джойстика, розташованого праворуч від сидіння.



Новий транспорт від Segway – S-Pod

Дата випуску та ціна

Фінальна версія S-Pod повинна дебютувати вже у 2020 році, а продажі заплановано на 2021 рік. Щодо ціни то її наразі не розкривають, однак такий транспорт точно виявиться не дешевим задоволенням.

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