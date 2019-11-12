Секретний проєкт Google: компанія збирає дані про здоров’я користувачів

13 Читать новость на русском
Секретний проєкт Google
Секретний проєкт Google / unsplash.com

Корпорація Google збирає дані про стан здоров'я мільйонів своїх користувачів. Для цього технологічний гігант почав співпрацювати з однією з найбільших медичних організацій США – компанією Ascension.

Про це стверджують журналісти The Wall Street Journal. Дані компанія Ascension збирає на території США у їхніх філіях в 21 штаті.

До теми: Як захистити свою техніку від вірусів та хакерських атак: правила, які повинен знати кожен

Деталі секретного проєкту. Він має отримав назву "Nightingale" (Соловей). Як стверджують журналісти, корпорація працює над цим проєктом ще в минулому році. Однак, пацієнти та лікарі не знали, що їхні дані будуть збирати. До цих даних мають доступ як мінімум 150 співробітників компанії.

Проєкт розробляє підрозділ компанії Google Cloud, яке останнім часом працювало над сервісами штучного інтелекту для медичних компаній.

Мета. Таким чином корпорація хоче створити медичну платформу для Ascension. За її допомогою можна буде створювати індивідуальні плани лікування, призначати тести і процедури тощо.

via GIPHY

ЗМІ повідомляє, що корпорація працює над проєктом безкоштовно. Наразі платформу тестують. Далі її планують родавати іншим медичним закладам.

Що кажуть у Google. Корпорація заявила, що згідно з угодою із Ascension, пошуковик може отримувати доступ до ідентифікованим медичних записів, але з легальними обмеженнями.

Видання звернулося до юристів з Mintz. Там зазначили, що така діяльність не суперечить федеральним правилам, зокрема – HIPAA, адже за цим документом лікарні та інші установи можуть ділитися даними пацієнтів зі своїми бізнес-партнерами без попередньої згоди власників даних.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Хто з президентів України залишав посаду з найнижчим рейтингом: неочікувані дані
сьогодні
3241
Теги: Інтернет Техно Google Новини Техно Здоров'я Медицина Новини США
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Розпродаж 11.11 на Aliexpress: як дійсно зекономити
11 листопада 09:03 Розпродаж 11.11 на Aliexpress: як дійсно зекономити
Ірина Полицька 5814
Найкращі смартфони жовтня – рейтинг Техно 24
10 листопада 22:13 Найкращі смартфони жовтня – рейтинг Техно 24
Ірина Полицька 2974
Хто такий Джек Ма: казкова історія успіху китайського мільярдера
10 листопада 08:06 Хто такий Джек Ма: казкова історія успіху китайського мільярдера
Єва Шварц 1867
Як захистити свою техніку від вірусів та хакерських атак: правила, які повинен знати кожен
9 листопада 22:04 Як захистити свою техніку від вірусів та хакерських атак: правила, які повинен знати кожен
3093
10 корисних девайсів з Aliexpress
9 листопада 18:04 10 корисних девайсів з Aliexpress
Анастасія Можаровська 4336
Новини
Більше новин
Залиште відгук