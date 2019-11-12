Секретний проєкт Google: компанія збирає дані про здоров’я користувачів

Корпорація Google збирає дані про стан здоров'я мільйонів своїх користувачів. Для цього технологічний гігант почав співпрацювати з однією з найбільших медичних організацій США – компанією Ascension.

Про це стверджують журналісти The Wall Street Journal. Дані компанія Ascension збирає на території США у їхніх філіях в 21 штаті.

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Деталі секретного проєкту. Він має отримав назву "Nightingale" (Соловей). Як стверджують журналісти, корпорація працює над цим проєктом ще в минулому році. Однак, пацієнти та лікарі не знали, що їхні дані будуть збирати. До цих даних мають доступ як мінімум 150 співробітників компанії.

Проєкт розробляє підрозділ компанії Google Cloud, яке останнім часом працювало над сервісами штучного інтелекту для медичних компаній.

Мета. Таким чином корпорація хоче створити медичну платформу для Ascension. За її допомогою можна буде створювати індивідуальні плани лікування, призначати тести і процедури тощо.

ЗМІ повідомляє, що корпорація працює над проєктом безкоштовно. Наразі платформу тестують. Далі її планують родавати іншим медичним закладам.

Що кажуть у Google. Корпорація заявила, що згідно з угодою із Ascension, пошуковик може отримувати доступ до ідентифікованим медичних записів, але з легальними обмеженнями.

Видання звернулося до юристів з Mintz. Там зазначили, що така діяльність не суперечить федеральним правилам, зокрема – HIPAA, адже за цим документом лікарні та інші установи можуть ділитися даними пацієнтів зі своїми бізнес-партнерами без попередньої згоди власників даних.

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