"Секретний" шаттл Boeing X-37B здійснив свій рекордний політ: деталі

Шатл ВПС США X-37B, який розробляла компанія Boeing повернувся на Землю та побив свій попередній рекорд тривалості польоту. Корабель пробув у космосі втричі довше часу, який він мав там провести з самого початку.

Це вже п'ята успішна місія Boeing X-37B. Шаттл приземлився в Космічному центрі імені Кеннеді, провівши на орбіті 780 днів і побивши колишній рекорд – 717 днів 20 годин і 42 хвилини. Спочатку планувалося, що апарат багаторазового використання зможе провести в космосі 240 днів, повідомляє Engadget.

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Що відомо про місію Boeing X-37B? За словами представника ВПС США Ренді Уолдена, транспорт виконав "всі поставлені завдання". Оскільки пов'язані з польотом матеріали засекречені, влада традиційно представляє тільки загальну інформацію про місію.



Boeing X-37B повернувся на Землю після рекордного польоту

Відомо, що науковці мали розподільник температури, який допоміг перевірити "експериментальну електроніку" і систему трубчастого охолодження.

Ще один проект, можливо, пов'язаний з тестуванням холловського іонного двигуна малої тяги. Також, за даними Уолдена, шаттл займався розгортанням малих супутників.

Що відомо про шаттл Boeing X-37B? Це безпілотний експериментальний орбітальний літак, призначений для тестування майбутніх технологій космічних польотів під час перебування на орбіті та входження в атмосферу. X-37 зробив свій перший політ у вигляді тестового скидання 7 квітня 2006 року на авіабазі Едвардс. Космічний корабель був запущений 22 квітня 2010 року.

Наступні польоти. Зауважимо, це не останній політ корабля X-37B – новий запуск планується з мису Канаверал вже в 2020 році.

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