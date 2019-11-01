Секс під забороною: в Instagram та Facebook блокуватимуть за провокативні смайли

В соціальних мережах Facebook та Instagram з’явилась нова заборона, яка стосується використання емодзі із сексуальним підтекстом. Таким чином компанія планує боротися із сексуальними домаганнями та просуванням інтимних послуг на платформі.

Як повідомляє Dazed, під заборону потрапили смайли із баклажаном, персиком та краплею води.

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Що відомо про заборону? Згідно з новими правилами, користувачі можуть отримати попередження або позначку у вигляді спеціального значка поруч з назвою акаунта за використання емодзі. Смайлики можуть визнати "поза законом", якщо вони мають сексуальне значення в силу контексту або суспільно прийнятого трактування, регіонального сексуально-провокаційного сленгу. Окрім того, бан можна отримати за згадку або опис сексуальних дій і зображення реальних людей в оголеному вигляді, нагота яких прикрита в тому числі емодзі.

Коментар компанії. У Facebook заявляють, що насправді з точки зору політики платформи нічого не змінилося.

Ми просто оновили формулювання, щоб зробити їх більш зрозумілими для наших користувачів,

– пояснив представник соцмережі.

За що блокуватимуть, а за що ні? Згідно з пунктом 14 Норм спільноти Facebook, що порушує правила вважається контент, який явно або побічно містить пропозицію або запит сексуального характеру. Але, наприклад, намальоване від руки зображення сексуальної дії, яке не містить пропозицію або запит сексуального характеру, не буде вважатися порушенням.

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