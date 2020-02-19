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Секс-роботи зі штучним інтелектом – вчені пояснили, чому вони небезпечні

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Секс-роботи можуть бути небезпечними / unsplash.com

Секс-роботи, що функціонують на базі штучного інтелекту, можуть нести серйозну психологічну загрозу для людей і суспільства загалом. В цьому переконана Доктор Крістін Хендрі з Університету Дьюка (США).

Як передає BBC News, про цю проблему Хендрі заговорила, виступаючи на Американській асоціації сприяння розвитку науки.

В чому ж небезпека

За її словами, таких роботів можна запрограмувати на небезпечні речі, як от зґвалтування та жорсткий опір.

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"Деякі роботи виглядають як діти! Один з їхніх розробників в Японії – педофіл. Він стверджує, що цей пристрій є профілактичним засобом, який допомагає ніколи більше не нашкодити дитині», – розповіла Крістін Хендрі.

Окрім того, професор з етики та культури роботів в університеті Де Монфорт Кетлін Річардсон теж висловлює стурбованість та пропонує навіть заборонити продавати секс-роботів. Він пояснює, що робот не може замінити реального партнера.

Секс-роботи зі штучним інтелектом небезпечні

Ця індустрія зараз активно розвивається 

"Відносини з реальним партнером засновані на близькості, любові і взаємності. Це речі, які не можна відтворити на машинах. Ми хочемо майбутнього, де буде нормальним уявлення про жінок як про сексуальні об'єкти? Якщо у когось є проблеми в стосунках, потрібно вирішувати їх з реальним партнером, а не вірити, що його повністю замінить робот", – пояснив Кетлін.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Здоров'я Секс Новини Техно Техно робототехніка Штучний інтелект
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