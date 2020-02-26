Семирічна дівчинка перемогла на міжнародних змаганнях у грі Pokemon

Серія ігор Pokemon далека від звання найпопулярнішої дисципліни в світі, але в деяких регіонах проводять не лише інтернаціональні змагання, але й відкривають юніорські девізіони. На одному з таких міжнародних юнацьких турнірів чемпіоном стала семирічна дівчинка.

Як перемогла дівчинка

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Сімона Лім вперше виступила в турнірі з Pokemon і відразу дійшла до фіналу, де вона зустрілася з одним з топових гравців Океанії в молодшому дивізіоні – Джастіном Міранда-Редбордом, повідомляє OneESports.

Матч завершився з рахунком 2: 1, в заключному раунді Лім успішно передбачила дії суперника і перемогла двох його покемонів, маючи останнього бійця на полі.

Матч Сімони Лім та Джастіна Міранда-Редборд – дивіться відео

Що відомо про сам турнір та його призові

Турнір 2020 Pokémon Oceania International Championships пройшов 21-23 лютого в Мельбурні. За перемогу Сімона Лім отримала 1 500 доларів, так як на турнірі виступило менше 100 гравців. Також її нагородили 72 наборами карт для Pokemon TCG.

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