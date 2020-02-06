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Сервіс "Дія" не тарифікуватиметься мобільними операторами

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Сервіс "Дія" не тарифікуватиметься мобільними операторами / Фото з вільних джерел

Під час офіційної презентації додатку "Дія" керівник проєкту розповів про вартість додатку для користувачів. Зокрема він зазначив, що він буде абсолютно безкоштовним.

У четвер, 6 лютого, під час офіційної презентації сервісу "Дія" керівник проєкту Мстислав Банік наголосив, що додаток не буде тарифікуватися операторами. Така перевага буде доступна всім користувачам сервісу з березня 2020року.

Важливо: Мобільний додаток "Дія" запрацював офіційно

З березня 2020 року додаток "Дія" перестане тарифікуватися мобільними операторами. Де б ви не знаходилися, в якому б куточку України не були, якщо у вас на рахунку є хоча б одна копійка та 1 МБ трафіку, "Дія" доступна на всі 100%,
– підкреслив Мстислав Банік.

Зауважимо, "Дія" – це мобільний додаток, створений у межах проєкту діджиталізації державних процесів. Це передбачає усунення ланки "людина – людина" при наданні держпослуг. В ідеалі держава в смартфоні – це можливість отримати будь-яку державну послугу, просто взявши свій смартфон. У планах проєкту – кожен українець матиме особистий кабінет жителя і зможе відстежувати всі дані, які держава має про нього.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Новини Техно Техно Інтернет Дія Міністерство цифрової трансформації
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