Сервіс Prom.ua запустив безкоштовну доставку: як оформити

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Prom.ua запустив безкоштовну доставку / evo.company

Маркетплейс Prom.ua зробив доставку своїх товарів безкоштовною по усій території України. Це відбувається через поштові відділення Justin. Нова послуга буде діяти на постійній основі.

Про це розповіли представники компанії Prom.ua, передає видання AIN.UA.

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Чому зробили безкоштовною

Як розповіли в компанії, середній чек у них зараз становить 800 гривень. Та користувачі повинні ще доплачувати за доставку, приблизно 80 гривень.

Тобто покупцеві потрібно до вартості замовленого товару додавати ще 10%. Тож це могло повпливати на вибір. До речі, це стосується і післяплати.

"Майже 40% покупців, оформляючи замовлення на маркетплейсі, вибирають післяплату, щоб спершу переконатися, що товар підходить. Це додаткові витрати на пересилку. Ми позбавимо покупців і від них", – заявив CEO Prom.ua Іван Портний.

Замовити безкоштовну доставку можна на будь-який товар вагою до 30 кг для великого відділення і до 15 кг для маленького.

Як оформити безкоштовну доставку

Аби скористатись безкоштовною доставкою, продавець має підключити Justin в маркеті додатків Prom.ua. Коли покупець оформлює замовлення, він має відфільтрувати товар із "Безкоштовною доставкою з Prom".

Що таке маркетплейс? Це майданчик, який є посередником між продавцями та покупцями в e-commerce. Тобто один сайт збирає різні позиції товарів від різних продавців, що дає змогу підвищити конкуренцію між продавцями та зберегти час на пошук.

Найбільш відомі приклади глобальних маркетплейсів: Amazon і Alibaba Group. В Україні це є Prom.ua та Rozetka.ua.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Техно Новини Техно IT-бізнес
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