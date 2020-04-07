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Сервіс Raketa розширює послуги: тепер виконує доставку з супермаркетів

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Raketa розширив перелік послуг / tk.media

Сервіс доставки Raketa вирішив розширити послуги, забезпечуючи доставку товарів ще й супермаркетів та магазинів. Це особливо актуально у період карантину.

Вже з 7 квітня кур'єри Raketa зможуть доставляти їжу та продовольчі товари з супермаркетів. Наразі ця послуга діє лише на території Києва. Доставку виконують з магазинів мережі Ашан.

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Вже найближчим часом у сервісі обіцяють зробити замовлення і в інших містах, а список партнерських магазинів і мереж буде розширено.

Деталі

Наразі замовлення з магазину виконують у радіусі 3,5 км від магазину. Користувачам будуть доступні 300-400 найпопулярніших товарних позицій, зокрема:

  • продукти харчування
  • продуктові товари
  • алкоголь
  • тютюнові вироби

Найдовший час доставки триватиме до 90 хвилин. А після тестового режиму термін обіцяють скоротити до години. Кур'єри можуть привезти товари загальною масою до 20 кг.

Ціна

Доставка із супермаркетів буде коштувати 60 гривень. При цьому доставка з кафе і ресторанів, як і раніше, буде безкоштовною.

Що відомо про Raketa? Сервіс запустили наприкінці 2019 року. Наразі сервіс доступний у Дніпрі, Києві, Львові, Харкові, Одесі та Вінниці. У 2020 році Raketa має намір вийти на ринок 15 міст з населенням понад 200 тисяч людей. Щоб скористатися доставкою, потрібно завантажити додаток в магазині застосунків на iOS, Android.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Автор: Ірина Полицька
Теги: Карантин в Україні 2020 Новини Техно Техно Інтернет
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