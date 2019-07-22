Сервісний центр Huawei запрацював у Львові: фото з відкриття
20 липня у Львові відбулось офіційне відкриття нового сервісного центру компанії Huawei. Окрім того, організатори розіграли Bluetooth колонки, фірмові фітнес-браслети Huawei та новий смартфон Huawei P smart Z.
До речі, у період із 25 по 27 липня у цьому сервісному центі відбуватимуться Дні сервісу Huawei.
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Користувачам компанії запропонують:
- Безкоштовна вартість робіт за негарантійне обслуговування;
- Знижка до 20% на запасні частини;
- Захисна плівка в подарунок при заміні екрана;
- Безкоштовна консультація та діагностика пристрою;
- Безкоштовна чистка пристрою
Де шукати? Львів це друге місто і Україні, де запрацював сервісний центр. Раніше такий заклад відкрили у Києві за адресою Русанівська Набережна, 8. При цьому у Львові Центр знайдете на вулиці Коперника, 30.
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