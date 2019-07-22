Сервісний центр Huawei запрацював у Львові: фото з відкриття

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Відкриття сервісного центру Huawei у Львові
Відкриття сервісного центру Huawei у Львові / Фото організаторів

20 липня у Львові відбулось офіційне відкриття нового сервісного центру компанії Huawei. Окрім того, організатори розіграли Bluetooth колонки, фірмові фітнес-браслети Huawei та новий смартфон Huawei P smart Z.

До речі, у період із 25 по 27 липня у цьому сервісному центі відбуватимуться Дні сервісу Huawei.

До теми:  Huawei запускає в Україні пакет безкоштовних послуг для користувачів

Користувачам компанії запропонують:

  1. Безкоштовна вартість робіт за негарантійне обслуговування;
  2. Знижка до 20% на запасні частини;
  3. Захисна плівка в подарунок при заміні екрана;
  4. Безкоштовна консультація та діагностика пристрою;
  5. Безкоштовна чистка пристрою

Де шукати? Львів це друге місто і Україні, де запрацював сервісний центр. Раніше такий заклад відкрили у Києві за адресою Русанівська Набережна, 8. При цьому у Львові Центр знайдете на вулиці Коперника, 30. 

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Теги: Техно IT-бізнес
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