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Шахрай зламував банкінг користувачів, коли просто просив подзвонити

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Шахрай розробив схему для зламу банкінгу / cyberpolice.gov.ua

Українець розробив підступну схему щодо зламування онлайн-банкінгу користувачів. Він просив у людей телефон ,"щоб подзвонити", а насправді отримував доступ до їхнього банкінгу.

Як розповіли у пресслужбі Кіберполіції, шахрай "працював" у Волинській області.

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Як працював шахрай

Чоловік підходив до компаній в закладах, знайомився ними. А потім просив у одного з них телефон, нібито щоб подзвонити. Насправді ж він заходив у додаток банкінгу та змінював фінансовий номер на власний.

Далі чоловік отримував SMS від банку на власний номер. Таким чином він отримував доступ до облікових записів у банкінгу.

Після цього шахрай оформляв онлайн-кредити на ім’я постраждалих.

Шахрай зламував банкінг користувачів

Чоловіка вже затримали 

Що йому загрожує

Чоловіка вже затримали. Йому пред'явили підозру в шахрайстві і зломі. Якщо його провина буде доведена, то він може провести за ґратами до 8 років.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Поліція Кібербезпека Шахрайство Новини Техно Техно Інтернет
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