Шахраї через інтернет видурили в українців мільйони: як діяла схема

Аферисти організували інтернет-магазин та ошукали своїх клієнтів на 2 мільйони гривень. До поліції надійшло поки близько 250 заяв від постраждалих, але їх може бути більше.

Люди хотіли придбати меблі за низькими цінами, і для оформлення замовлення з них брали передоплату 50% вартості, повідомляє ТСН.

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Замовники перераховували гроші на картку ФОП, але товар їм так і не привозили. Дзвінки на телефон шахраїв нічого не давали.

Один із потерпілих розповів, що ціна на меблі була значно нижчою, ніж в інших магазинах. Чоловіка навіть не збентежило, що вимагали перерахувати на рахунок половину вартості бажаної покупки. Реквізити для оплати він отримав через Viber.



Шахрайський інтернет-магазин / Скріншот

На сайті інтернет-магазину був вказаний офіс у Києві в одному з бізнес-центрів, але на місці нікого немає. Охоронець додав, що нічого про меблеву фірму він не чув. Як вказується в даних про реєстрацію юридичних осіб, ФОП, на ім'я якого потерпілі перераховували гроші, припинив діяльність 13 січня.



Дані ЄДР / Скріншот

Рахунок зареєстрований на чоловіка, який має прописку в селі на Дніпропетровщині, але він давно вже там не проживає.



Адреса проживання афериста / Скріншот

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Як працювала шахрайська схема інтернет-магазину – відео: