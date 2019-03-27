Sharp планує випустити незвичайний гнучкий смартфон: деталі та фото

Компанія Sharp запатентувала доволі цікавий смартфон із гнучким дисплеєм. Йдеться про апарат вертикального складання за аналогією з класичними розкладачками.

Що відомо про новинку? У закритому стані половинки гнучкого екрану опиняються всередині корпусу, що забезпечує захист від пошкоджень.

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Головна особливість новинки – хитромудра система згинання корпусу. У центральній зоні пристрою передбачені два шарнірних механізми, які розміщені на відстані 1 сантиметр один від одного.



Гнучкий смартфон від Sharp матиме незвичну систему складання

При згинанні апарату вздовж одного з шарнірів половинки корпусу повністю закривають один одного. Другий шарнір дає змогу скласти смартфон так, що користувачеві буде доступна невелика частина екрану, де можуть відображатися повідомлення, корисна інформація та інше.



Гнучкий смартфон від Sharp може залишитись на етапі креслень

Концепт смартфона. Ресурс LetsGoDigital вже опублікував рендери незвичайного смартфона, створені на основі патентної документації. На зображеннях можна бачити одинарну основну камеру і симетричний порт USB Type-C.



Ймовірний дизайн гнучкого смартфона Sharp

Дата виходу. Про те, чи збирається корпорація Sharp втілити ідею в життя, на жаль, нічого не повідомляється.

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