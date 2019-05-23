Ще один китайський виробник може потрапити у санкційний список США

Ще один великий китайський виробник – кампанія Hikvision – може потрапити під санкції, що накладаються урядом США. Чутки про внесення її в чорний список вже вплинули на акції компанії.

Як пише ilenta.com, наразі представники компанії заявляють, що не отримували жодних повідомлень з боку США про внесення її в чорний список.

Hikvision спеціалізується на випуску камер спостереження.

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Якщо рішення таки ухвалять, то американським компаніям доведеться отримувати спеціальні дозволи уряду аби отримувати обладнання Hikvision.

Тим часом у Hikvision кажуть, що мікросхеми, які використовує Hikvision, є абсолютно звичайні і більшість постачальників базуються у Китаї, і лише невелика частина у США. Тож суттєво на бізнес виробника санкції вплинути не мають.

Що відомо про Hikvision? Це один із найбільших у світі постачальників продуктів відеоспостереження і готових рішень з відеоспостереження. Компанія створена у 2001 році. Зараз у компанії працюють 13 тисяч співробітників. Hikvision входить у Топ-3 найкращі компанії у сфері безпеки в рейтингу Security 50 журналу A & S.

Скандал із Huawei. США звинуватили китайського виробника у технічному шпигунстві і у зборі конфіденційних даних за допомогою свого обладнання. Тож Міністерство торгівлі США внесло китайську компанію Huawei у чорний список через загрозу національній безпеці.

Згодом компанія Google вирішила припинити співпрацю з Huawei, зокрема у сфері співпраці щодо операційної системи Android. Це дуже похитнуло позиції Huawei, адже альтернативної ОС виробник наразі немає.

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