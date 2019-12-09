Ще одна модель електрокарів Tesla отримала 5 зірок за безпеку: деталі

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Ще одну модель елктрокарів Tesla назвали найбезпечнішою / unsplash

Незважаючи на критику систем екстренного гальмування в електрокарах Tesla, автомобілі компанії продовжують отримувати високі бали від міжнародних комісій. До прикладу, Tesla Model X став першим електрокаром в категорії "легких вантажівок", який отримав високу оцінку Національного управління безпекою руху на трасах США ще в 2017 році, а тепер його відзначили європейські експерти.

Представники Tesla заявили, що в новій серії тестів Model X знову отримав найвищий бал в категорії великих позашляховиків.

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Euro NCAP виставила автомобілю п'ять зірок. Найкраще електрокар показав себе в безпеці дорослих пасажирів, де отримав 37,5 балів з 38 можливих. Комісія також відзначила високу ефективність систем екстреного гальмування.

Випробування електрокара Tesla Model X – дивіться відео

Tesla порівняла показники Model X з результатами свого найбезпечнішого електрокара – Model 3. Позашляховик поступився бюджетній версії тільки в категоріях з безпеки для дітей в машині і для вразливих учасників дорожнього руху.


Оцінка європейських експертів

За даними представників компанії, Euro NCAP також провела першу офіційну перевірку нової системи автопілота, яка отримала максимальний бал від комісії.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Новини Техно Штучний інтелект Авто Електромобілі Tesla
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