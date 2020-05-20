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Комета століття SWAN: де і коли її можна побачити

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Комета SWAN – що це, коли і де дивитися в Україні
Зображення комети SWAN / Gerald Rhemann/space.com

Комета SWAN вже наблизилась до Землі достатньо близько, що її можна спостерігати навіть неозброєним оком. Через набір оригінальних характеристик, експерти вже охрестили об’єкт "кометою століття".

Як пише space.com, SWAN летить у бік нашої планети з величезною швидкістю, при цьому нарощуючи свою яскравість.

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Так, з моменту відкриття яскравість SWAN збільшився з 8 до 5.2 зоряної величини.

Коли і де спостерігати

Неозброєним оком одну із найяскравіших комет за останні року можна побачити вже зараз. Вона розпочала зближення із Землею 12 травня, наблизившись на відстань 84 мільйонів км.

Однак, перигелію (тобто максимального зближення) вона досягне 27 травня. Саме тоді вона буде найяскравішою, тож її найкраще буде видно із Землі. Після цієї дати комета почне свою подорож із повернення назад.

Краще за нею спостерігати через бінокль або телескоп, хоча її можна побачити і без додаткових засобів. Найкраще її видно із Північної півкулі Землі. Експерти рекомендують спостерігати за кометою у перші години світанку.

Що відомо про SWAN? Її відкрили 25 березня 2020 року. Першим об’єкт помітив Майкл Маттіаццо з Австралії. SWAN – це лише прізвисько, а справжня назва комети – C/2020 F8 (SWAN). Вона складається із газу. SWAN має зеленувате світіння та відкидає хвіст довжиною в 18 мільйонів кілометрів.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Новини Техно Техно Фотоновини Космос
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