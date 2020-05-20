Комета століття SWAN: де і коли її можна побачити

Комета SWAN вже наблизилась до Землі достатньо близько, що її можна спостерігати навіть неозброєним оком. Через набір оригінальних характеристик, експерти вже охрестили об’єкт "кометою століття".

Як пише space.com, SWAN летить у бік нашої планети з величезною швидкістю, при цьому нарощуючи свою яскравість.

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Так, з моменту відкриття яскравість SWAN збільшився з 8 до 5.2 зоряної величини.

Коли і де спостерігати

Неозброєним оком одну із найяскравіших комет за останні року можна побачити вже зараз. Вона розпочала зближення із Землею 12 травня, наблизившись на відстань 84 мільйонів км.

Comet C/2020 F8 Swan at 4 degs elevation this morning Image Fritz Helmut Hemmerich. pic.twitter.com/P9jwqnv42t — Con Stoitsis (@vivstoitsis) May 16, 2020

Однак, перигелію (тобто максимального зближення) вона досягне 27 травня. Саме тоді вона буде найяскравішою, тож її найкраще буде видно із Землі. Після цієї дати комета почне свою подорож із повернення назад.

Краще за нею спостерігати через бінокль або телескоп, хоча її можна побачити і без додаткових засобів. Найкраще її видно із Північної півкулі Землі. Експерти рекомендують спостерігати за кометою у перші години світанку.

Another naked eye comet? Comet C/2020 F3 NEOWISE on May 14, at magnitude 9.5 beginning to emit ionic tail. Could be at naked eye in July. Image Comet Base. pic.twitter.com/fpGJYSCdHD — Con Stoitsis (@vivstoitsis) May 15, 2020

Що відомо про SWAN? Її відкрили 25 березня 2020 року. Першим об’єкт помітив Майкл Маттіаццо з Австралії. SWAN – це лише прізвисько, а справжня назва комети – C/2020 F8 (SWAN). Вона складається із газу. SWAN має зеленувате світіння та відкидає хвіст довжиною в 18 мільйонів кілометрів.

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