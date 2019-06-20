Що буде із пристроями Huawei: Топ-5 найпоширеніших міфів

Після того, як США запровадила санкції проти китайського виробника Huawei, в мережі почало з'являтися дуже багато тривожної для користувачів інформації. Та більшість чуток, що поширюють експерти та звичайні користувачі, є неправдивою, ж перебільшеною або ж перекрученою.

Техно 24 разом із київським офісом Huawei спробує прояснити ситуацію, що склалась навколо китайського технологічного гіганта, та розвінчати найпоширеніші міфи.

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Міф №1: смартфони Huawei залишаться без ОС Android

Це, мабуть, найпоширеніша страшилка, яка гуляє зараз в мережі. Потенційні користувачі відмовляються купувати пристрої Huawei, а власники смартфонів з тривогою чекають, отримає їхня операційка оновлення чи ні.

Компанія Google справді призупинила співпрацю з Huawei. Але усі смартфони, що вже є на ринку, будуть стабільно отримувати післяпродажне обслуговування та оновлення системи безпеки. Мова йде як про планшети та смартфони, що вже перебувають в експлуатації користувачів, так і про ту продукцію, що наразі зберігаються на складах по всьому світу або ж вже пройшли сертифікацію Google, але ще не надійшли на ринок.

До речі, в Google теж стривожені цією ситуацією і вже виступили з відповідною заявою. Зокрема, керівництво компанії попередило адміністрацію Трампа про ризики для США у разі продовження експортних обмежень проти Huawei. В компанії наголосили, що прагнуть продовжувати вести бізнес із китайською компанією.

Наразі очікується заява від Google про те, що існуючі пристрої Huawei будуть отримувати оновлення версій Android (йдеться про Android Q). Нині низка пристроїв компанії в Україні вже оновлюється до нової версії прошивки.

Міф №2: ноутбуки Huawei будуть без Windows

Ця інформація дуже схожа до ситуації з Android. Після рішення США щодо санкцій, з'явилися новини, що ліцензія ОС Windows не буде розповсюджуватися на ноутбуки та інші пристрої Huawei.

Однак, в Microsoft наголосили, що девайси Huawei, які мають встановлену операційну систему Windows, будуть й надалі регулярно отримувати системні та безпекові оновлення.

У Huawei відповіли на кілька найпоширеніших питань

Чи вплине ситуація на ноутбуки, що були продані та ті, що зараз у продажі?

Для всіх ноутбуків Huawei і Honor, які зараз є у продажу, ми будемо надавати післяпродажне обслуговування. Усі пристрої продовжуватимуть підтримувати Windows і отримуватимуть регулярні оновлення. Наші клієнти можуть бути впевнені в тому, що вони продовжуватимуть отримувати підтримку усіх придбаних пристроїв.

Чи можуть ноутбуки Huawei продовжувати використовувати Windows та пов'язані з нею сервіси?

Так. Усі ноутбуки Huawei, які зараз є на ринку, можуть продовжувати використовувати Windows та пов'язані з нею сервіси.

Чи будуть вони продовжувати отримувати виправлення та оновлення безпеки Windows?

Так. Вони продовжуватимуть отримувати оновлення безпеки Windows.

Чи вплине ситуація на оновлення додатків або програм, що не пов'язані з Windows?

Ні, не вплине.

Якщо перезавантажити комп'ютер Huawei, чи вплине це на можливість використання ОС Windows або сервісів Windows?

Ні, не вплине.

Міф №3: Wi-Fi і SD припинили співпрацю з Huawei

Цю інформацію не можна назвати цілком неправдивою. Спочатку в обидвох альянсах продемонстрували, що припинили співпрацю з китайським вендором.

Так, SD Association видалила назву китайського виробника із переліку партнерів. Та вже наступного дня в альянсі заявили, що це був тимчасовий крок, щоб дотримуватись розпорядження Департаменту торгівлі США. Тоді ж китайський бренд повернули до переліку партнерів. Цю інформацію можна перевірити на офіційному сайті SD.

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Схожа ситуація була і з Wi-Fi. Спочатку там повідомили, що китайський виробник був відсторонений від безпосередньої участі в поліпшенні технології Wi-Fi. Та вже через короткий проміжок часу Huawei знову з'явилася в переліку партнерів на сайті Wi-Fi.

Міф №4: Foxconn зупиняє збірку смартфонів Huawei

На тлі інформації про чорний список, у ЗМІ з'явилися чутки, що справи у компанії пішли настільки кепсько, що вона зменшує кількість вироблених смартфонів, начебто завод Foxconn вже скоротив виробництво девайсів для Huawei. Деякі медіа писали, що завод зовсім зупиняє збірку смартфонів Huawei чи повністю припиняє співробітництво.

Однак, у компанії Huawei спростували цю інформацію. У компанії наголосили що рівень виробництва їхніх смартфонів перебуває на нормальному рівні.

Міф №5: Власники смартфонів Huawei залишаються без Facebook та Instagram

Ще одна перекручена інформація, якою лякають користувачів девайсів Huawei. Згідно із чутками, Facebook припиняє встановлення своїх додатків на смартфонах Huawei. Мовляв, користувачі китайського виробника залишаться без Facebook, а також без інших продуктів компанії – Instagram та Whatsapp.

Ця інформація має достовірне підґрунтя – нові девайси від Huawei, що містять лише заводські налаштування, справді не матимуть попередньо встановлений додаток Facebook, Instagram чи Whatsapp.

Та, якщо користувач захоше отримати ці застосунки, він зможе без проблем завантажити їх із Play Market або з інших джерел. Ці додатки й надалі можна буде безперешкодно встановлювати та використовувати на пристроях Huawei.

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