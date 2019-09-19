Що дивитись на Apple TV +: компанія показала перші трейлери своїх серіалів
Під час осінньої презентації компанія Apple офіційно анонсувала свій новий стрімінговий сервіс Apple TV +. Сервіс запрацює вже у листопаді. Тож зараз компанія показала кілька трейлерів серіалів, які будуть доступні у новому сервісі
Зокрема, відразу ж після запуску Apple TV + будуть доступні серіали – "Helpsters" (помічники) і "Ghostwriter" (письменник-привид). Вони розраховані на дитячу аудиторію.
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Трейлери цих серіалів можна побачити на сайті tv.apple.com.
Про що серіали? "Ghostwriter" – це перезапуск американського серіалу 90-их для дітей. Головні герої – четверо дітей, що розкривають таємниці того, як вигадані персонажі потрапляють в реальний світ. Одним з таких персонажів стане Білий Кролик з книги "Аліса в Країні чудес".
Кадр з серіалу Ghostwriter
Інший проект "Helpsters" – це освітнє шоу, в якому персонажі вчать дітей вирішувати різні проблеми. Над створенням цього проекту працювали творці "Вулиці Сезам".
На сайті tv.apple.com також можна подивитися трейлери серіалів "The Morning Show" (Ранкове шоу), в якому знялись голлівудські зірки Дженіфер Еністон та Різ Візерспун, "See" (Бачити), "Dickinson" ( комедійний серіал про поетесу Емілі Дікінсон) та інші.
Трейлер "See" показали під час презентації Apple
Ціна. Місячна підписка Apple TV + обійдеться користувачам у 4,99 долара або 125 гривень за нинішнім курсом. Це вдвічі дешевше, ніж коштує підписка конкурента Netflix .
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