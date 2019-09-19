Що дивитись на Apple TV +: компанія показала перші трейлери своїх серіалів

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Що дивитись на Apple TV +
Що дивитись на Apple TV + / macrumors.com

Під час осінньої презентації компанія Apple офіційно анонсувала свій новий стрімінговий сервіс Apple TV +. Сервіс запрацює вже у листопаді. Тож зараз компанія показала кілька трейлерів серіалів, які будуть доступні у новому сервісі

Зокрема, відразу ж після запуску Apple TV + будуть доступні серіали – "Helpsters" (помічники) і "Ghostwriter" (письменник-привид). Вони розраховані на дитячу аудиторію.

До теми: Apple Arcade та Apple TV+: головні особливості та дата запуску сервісів

Трейлери цих серіалів можна побачити на сайті tv.apple.com.

Про що серіали? "Ghostwriter" – це перезапуск американського серіалу 90-их для дітей. Головні герої – четверо дітей, що розкривають таємниці того, як вигадані персонажі потрапляють в реальний світ. Одним з таких персонажів стане Білий Кролик з книги "Аліса в Країні чудес".

на Apple TV +:

Кадр з серіалу Ghostwriter

Інший проект "Helpsters" – це освітнє шоу, в якому персонажі вчать дітей вирішувати різні проблеми. Над створенням цього проекту працювали творці "Вулиці Сезам".

На сайті tv.apple.com також можна подивитися трейлери серіалів "The Morning Show" (Ранкове шоу), в якому знялись голлівудські зірки Дженіфер Еністон та Різ Візерспун, "See" (Бачити), "Dickinson" ( комедійний серіал про поетесу Емілі Дікінсон) та інші.

Apple TV +

Трейлер "See" показали під час презентації Apple   

Ціна. Місячна підписка Apple TV + обійдеться користувачам у 4,99 долара або 125 гривень за нинішнім курсом. Це вдвічі дешевше, ніж коштує підписка конкурента Netflix .

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Теги: LifeStyle Інтернет Новини Техно Техно Apple Голлівуд
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