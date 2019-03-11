Що дивляться українки на PornHub: пізнавальна інфографіка

Виявляється українські жінки дивляться порно і навіть дуже активно. Україна увійшла у двадцятку країн, що найактивніше користується порносервісом PornHub.

Про це свідчить дослідження, яке опублікував ресурс, приурочивши подію до Міжнародного дня жінок.

Загалом, ця 20-ка країн (до якої потрапила і Україна), приносить PornHub 71% трафіку від жіночої аудиторії сайту. Серед 20 країн також США, Канада, Австралія, Польща, Німеччина, Франція, Великобританія тощо.

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Що дивляться жінки. Найпопулярнішим жанром в світі стало лесбійське порно. Цей стиль лідирує в запитах як у чоловіків, так і у жінок. Якщо дивитись по країнах, то найактивніше лесбійське порно дивляться у Північній Америці, частково в Південній Америці, Австралії, в більшості країн Західної і Центральної Європи, а також в декількох регіонах Африки.

Що дивляться на PornHub

При цьому серед пострадянських країн найпопулярнішим є запит "хентай". Також серед уподобань українок – запит "росіяни" (на 601% більше, ніж у інших користувачок) і "фістинг" (на 277%).

20 країн, де жінки найактивніше дивляться PornHub

Цікаво, що запити відрізняються також і за віком:

Дівчата від 18 до 24 років частіше дивляться "хентай"; Жінки від 25 до 34 років полюбляють відео з татуйованими жінками; Глядачки від 35 до 44 років, люблять дивитися на "подвійне проникнення"; Жінки від 45 до 54 років шукають ролики у розділі "жінки у віці"; Користувачки від 55 до 64 обирають "вінтажне порно"; А жінки, кому за 65, шукають хенджоб.

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