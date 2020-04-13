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Що фотографував телескоп "Габбл" в день вашого народження: новий сервіс від NASA

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Галактичний кластер Abell 1689 / NASA

На честь 30-річчя космічного телескопа "Габбл" NASA запустила сервіс, який називається "Що бачив "Габбл" в день вашого народження?". З його допомогою можна переглянути фото галактик і далеких зірок, зняті, поки ви задував свічки на торті та приймали вітання.

Сервіс працює у всіх браузерах. Для запуску достатньо ввести ваш день народження на цьому сайті – на жаль, тільки день і місяць: не кожен день телескопу вдається зняти щось приголомшливе.

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Що можна зробити з фото

Отриманим результатом можна поділитися в соціальних мережах, а кнопка More Info відкриє більш докладні дані про об'єкт на фото, а також розповість, де був зроблений цей знімок.


Якщо сервіс не відображається, вимкніть блокувальник контенту в браузері

Також сервіс можна використати, як чудову ідею для незвичайного подарунка. Роздрукуйте фото та помістіть його в рамку – такий несподіваний подарунок стане справжнім сюрпризом.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Автор: Михайло Года
Теги: Космос Новини Техно Техно NASA Hubble
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