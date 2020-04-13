Що фотографував телескоп "Габбл" в день вашого народження: новий сервіс від NASA
На честь 30-річчя космічного телескопа "Габбл" NASA запустила сервіс, який називається "Що бачив "Габбл" в день вашого народження?". З його допомогою можна переглянути фото галактик і далеких зірок, зняті, поки ви задував свічки на торті та приймали вітання.
Сервіс працює у всіх браузерах. Для запуску достатньо ввести ваш день народження на цьому сайті – на жаль, тільки день і місяць: не кожен день телескопу вдається зняти щось приголомшливе.
Не пропустіть Рожевий Місяць 2020: яскраві фото та відео цього незвичного явища
Що можна зробити з фото
Отриманим результатом можна поділитися в соціальних мережах, а кнопка More Info відкриє більш докладні дані про об'єкт на фото, а також розповість, де був зроблений цей знімок.
Якщо сервіс не відображається, вимкніть блокувальник контенту в браузері
Також сервіс можна використати, як чудову ідею для незвичайного подарунка. Роздрукуйте фото та помістіть його в рамку – такий несподіваний подарунок стане справжнім сюрпризом.
Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно
Читайте також
-
Virgin Orbit провела фінальні випробування перед першим запуском LauncherOneсьогодні , 21:03
-
Такого в Україні ще не було: на сайти КМДА здійснили серйозну DDоS-атакусьогодні , 20:14
-
iOS 14 зможе запускати демо-версії додатків без їх встановленнясьогодні , 12:40
-
Ухань після коронавірусу: Xiaomi офіційно відкрила свій фірмовий магазин у містісьогодні , 15:36
-
TikTok став ще популярніший через коронавірус: додаток завантажили понад мільярд разівсьогодні , 17:30
-
Кіберполіція виявила продавців антисептиків через Telegram: їм загрожує чималий штрафсьогодні , 18:35