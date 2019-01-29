Що обирають IT-шники: найпопулярніші мови програмування в Україні

Найпопулярнішими мовами програмування серед українських програмістів залишаються Java та JavaScript. Цими мовами пишуть 17,8% та 17,7% IT-шників відповідно.

Про це свідчать дані рейтингу, який оприлюднив портал для програмістів DOU. Згідно із цими даними, на третій позиції перебуває C#, нею пишуть 14% програмістів.

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П’ятірку найпопулярніших мов програмування в Україні замикають PHP та Python, які нині обирають 12% та 10,9% IT фахівців. Що стосується останньої, то укладачі рейтингу звертають увагу на ріст її використання.

Найпопулярніші мови програмування в Україні

Що стосується мов програмування Swift та Go, то тут простежується падіння їхньої популярності – 2,9% та 1,8%.

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