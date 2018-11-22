Що очікує виробників комплектуючих до PC в 2019 році

Перший квартал 2019 року стане проблемним для виробників комплектуючих до персональних комп'ютерів. За оцінками фахівців, складна ситуація на ринку PC може затриматися до середини 2019 року.

Про це повідомляє 3DNews.

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Уже в третьому кварталі 2018 року дохід таких виробників, як ASUSTeK Computer, Gigabyte Technology та інших компаній, виявився помітно нижче очікуваного аналітиками. Наприклад, в ASUSTeK зниження чистого прибутку в порівнянні з минулим роком склало 43%.

Компанія MSI (Micro-Star International) зуміла "виїхати" на продажах ігрових ноутбуків, втративши всього 6,6% чистого прибутку. Gigabyte втратила також небагато, але для неї це виявився гірший квартал за десятиліття – з 2008 року.



Материнська плата Gigabyte

Виробники знизили свій прогнозований дохід в четвертому кварталі, передчуваючи зниження купівельної активності в Китаї. У першому кварталі 2019 року також очікується різкий спад за рахунок зниження "майнерської" лихоманки, яка підняла продажі комплектуючих минулого року, а це може призвести до двократного падіння виручки у Gigabyte і TUL.

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Окрім того, компанія Gigabyte прогнозує, що в 2018 році в цілому поставки материнських плат опустяться нижче 12 мільйонів штук. У 2017 році, нагадаємо, вона поставила на ринок 12,6 мільйона материнських плат. Поставки відеокарт впадуть ще сильніше – на 1 мільйон штук або до рівня 2016 року.

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