Що очікує виробників комплектуючих до PC в 2019 році

51 Читать новость на русском
Що очікує виробників комплектуючих до PC в 2019 році
Що очікує виробників комплектуючих до PC в 2019 році / unsplash

Перший квартал 2019 року стане проблемним для виробників комплектуючих до персональних комп'ютерів. За оцінками фахівців, складна ситуація на ринку PC може затриматися до середини 2019 року.

Про це повідомляє 3DNews.

Читайте також: NVIDIA випустить відеокарти середнього рівня на архітектурі Turing

Уже в третьому кварталі 2018 року дохід таких виробників, як ASUSTeK Computer, Gigabyte Technology та інших компаній, виявився помітно нижче очікуваного аналітиками. Наприклад, в ASUSTeK зниження чистого прибутку в порівнянні з минулим роком склало 43%.

Компанія MSI (Micro-Star International) зуміла "виїхати" на продажах ігрових ноутбуків, втративши всього 6,6% чистого прибутку. Gigabyte втратила також небагато, але для неї це виявився гірший квартал за десятиліття – з 2008 року.

Материнська плата Gigabyte
Материнська плата Gigabyte

Виробники знизили свій прогнозований дохід в четвертому кварталі, передчуваючи зниження купівельної активності в Китаї. У першому кварталі 2019 року також очікується різкий спад за рахунок зниження "майнерської" лихоманки, яка підняла продажі комплектуючих минулого року, а це може призвести до двократного падіння виручки у Gigabyte і TUL.

Читайте також: AMD представила бюджетного "ігрового монстра" – відеокарту Radeon RX 590

Окрім того, компанія Gigabyte прогнозує, що в 2018 році в цілому поставки материнських плат опустяться нижче 12 мільйонів штук. У 2017 році, нагадаємо, вона поставила на ринок 12,6 мільйона материнських плат. Поставки відеокарт впадуть ще сильніше – на 1 мільйон штук або до рівня 2016 року.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно IT-бізнес
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Смартфон-середнячок Honor 10 Lite представили офіційно: характеристики і ціна
21 листопада 15:04 Смартфон-середнячок Honor 10 Lite представили офіційно: характеристики і ціна
999
Де в Україні найактивніше користуються інтернетом – інфографіка
20 листопада 09:03 Де в Україні найактивніше користуються інтернетом – інфографіка
1468
Чорна п’ятниця в інтернет-магазинах: де шукати знижки
19 листопада 21:09 Чорна п’ятниця в інтернет-магазинах: де шукати знижки
6017
Люди з високим доходом рідко користуються інтернетом – цікаве дослідження
19 листопада 16:02 Люди з високим доходом рідко користуються інтернетом – цікаве дослідження
925
Річниця польоту Каденюка у космос: цитати українця про Всесвіт, які надихають
19 листопада 13:02 Річниця польоту Каденюка у космос: цитати українця про Всесвіт, які надихають
Юліана Вінтюк 9817
Найкращі смартфони Sony – рейтинг Техно 24
18 листопада 20:02 Найкращі смартфони Sony – рейтинг Техно 24
Анастасія Можаровська 2120
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук