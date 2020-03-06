Що подарувати на 8 березня: ідеї для "гарячих" подарунків

Питання "що подарувати на 8 березня" виникає щороку. Цього разу ми вирішили зробити підбірку небанальних подарунків, які точно вразять прекрасну стать.

Якось прийнято у суспільстві, що тема сексу залишається поза межами уваги. Про це не прийнято говорити і тим більше писати про всілякі девайси для задоволення. Однак, журналісти Техно 24 вирішили порушити ці традиції і зібрали для вас підбірку гаряченьких подарунків на 8 березня.

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Вібратор

В цій категоріє є де розгулятися. Тут представлені варіанти на різний смак та гаманець, тому при виборі такої речі на подарунок слід відштовхуватися від потреб того, кому його даруватимуть. Є цікаві кліторні вібратори, які зручні та компакні у використанні. Також можна віднайти чимало ґаджетів звичної форми. Однак звернемо вашу увагу на один цікавий варіант.

Зараз на ринку можна бридбати мініатюрний вібратор-трусики, яким пожна керувати дистанційно. Можливо пам'ятаєте момент із фільму "Гола правда", де головна героїня скористалася саме таким девайсом?

Уривок з фільму "Гола правда" – дивіться відео

Про відбратори і їх форми можна говорити безкінечно, однак головна порада – обирайте вібратор з огляду на вподобання того, кому ви його даруватимете.

Браслет задоволення

SenseBand – це VR-сумісний онлайн-браслет, який дозволяє вам абсолютно безкоштовно використовувати контент для дорослих. Завдяки своєму стриманому дизайну і полегшеному виконанню, цей революційний браслет – ідеальний пристрій для задоволення, яке буде завжди з вами.



Браслет SenseBand допоможе поринути у світ насолоди

Датчик руху та Bluetooth дозволяють SenseBand підключатися до додатка Sense Lovers на вашому смартфоні. Ця програма має велику бібліотеку контенту для дорослих: як реального, так і анімованого, де ви можете взаємодіяти з персонажами у відеороликах на 180 градусів і 360 градусів. Натискання кнопки MAX протягом 3 секунд приведе вас до найбільш інтенсивної сцени у відео і допоможе вам досягти нових висот насолоди.

Стриманий зовнішній вигляд і сучасна форма SenseBand, дозволяють йому легко вписуватися в ваш повсякденний стиль. Виглядає цей браслет як звичайний фітнес-трекер. А легка конструкція та зручний розмір роблять його універсальним.

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Зроблено SenseBand з якісного силікону і пластика. Він повністю захищений від потрапляння пилу або вологи. Завдяки цьому ви можете легко носити браслет задоволення, де б не знаходилися.

Інтим-ґаджет для пар

Lovely – симпатичний, компактний інтим-ґаджет для двох. Керована за допомогою функціонального додатку іграшка допоможе освіжити і урізноманітнити відносини з вашим партнером. Lovely дізнається, що вам і вашому партнерові подобається в ліжку, пропонує нові пози, методи стимуляції та ідеї на ваш смак.

Lovely працює з додатком Lovely App, він допоможе вибрати і спробувати нові пози, методи стимуляції і багато іншого. У своїх рекомендаціях додаток орієнтується на ваші побажання і дані від Lovely sensor.



Lovely допоможе урізноманітнити ваше інтимне життя

Бувало, що після бурхливої ​​ночі ви відчували себе, немовби прийняли участь у тренуванні або навіть марафоні? Напевно ви замислювалися про те, як таке "тренування" може позначитися на стані організму? З Lovely ваші сумніви і припущення залишаться в минулому. В якості приємного і прикольного бонуса ваш ґаджет покаже вам точну кількість калорій, спалених під час інтимних "сесій".

Анальні кульки

Цей девайс точно для любителів чогось кардинально нового. Деяким людям подабається, коли використовують анальні кульки, адже, за словами вчених, одна із ерогенних зон розташована саме біля сфінктера. Декому такий спосіб стимуляції дає змогу досягнути оргазму.

На ринку можна віднайти вібратори, які призначені саме для такого досягнення задоволення. Тут так само представлені різні моделі: від маленьких до доволі великих. Тож все залежить від вподобань користувача.

Вібратор для сосків

Ще одна цікава категорія – вібратори для сосків. У жінок одна з ерогенних зон розташована саме на сосках, тому не варто забувати про них під час прелюдій. Аби полегшити собі життя, або ж просто порадувати даму приємним сюрпризом можна обрати саме цей вид секс-ґаджетів.

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До слова, тут як і у випдку з вібраторами є чимало варіантів на різний смак. Також можна придитися комплект вібратора для сосків та клітора. Тоді ваша обраниця або подруга отримає максимум задоволення.

Ми не закликаємо вас масово скуповувати секс-іграшки. Ми пропонуємо вам лише альтернативу квітам, цукеркам та іншим подарункам, які жінки отримують щороку. Будьте сміливішими!

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