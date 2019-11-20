Що подарувати на Різдво: найпопулярніші бренди серед підлітків

Незалежна інвестиційна компанія Piper Jaffray провела опитування серед підлітків задля того, аби визначити, який подарунок вони хочуть отримати на різдвяні свята. Серед сотень брендів аналітикам вдалося визначити три найбільш популярні.

Згідно із статистикою Piper Jaffray, близько 46% респондентів планують здійснювати покупки в інтернеті. Серед найпопулярніших брендів у підлітків значаться Apple, Nike та Louis Vuitton.

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Що подарувати на Різдво

Найбажанішим ґаджетом стала гарнітура Apple AirPods – вона користується особливою популярністю серед зростаючого покоління.

У порівнянні з минулим роком популярність бренду Nike потроїлася, за рахунок чого компанія вийшла на друге місце різдвяного рейтингу.

На третьому рядку бренд одягу і аксесуарів Louis Vuitton.



Підлітки хотіли б отримати на різдвяні свята AirPods

Відеоігри

Охопили аналітики і сегмент відеоігор, зазначивши, що в зв'язку з падінням інтересу до Fortnite користувачі, швидше за все, віддадуть перевагу придбати Call of Duty.

Зауважимо, у проведеному Piper Jaffray опитуванні брали участь близько 1000 підлітків.

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