ТОП-5 фільмів та мульфільмів про роботів, які варто побачити кожному

Світ технологій активно розвивається і мало не кожного дня розробники презентують моделі роботів, які зможуть допомогти людям у повсякденному житті. Ринок робототехніки представлений різними екземплярами від екранів із анімованими обличчями до людиноподібних роботів.

Тих людей, які навіть уявлення не мають, як можуть виглядати роботи, знайомлять із штучним інтелектом за допомогою фільмів. В стрічках їх показують різними та неоднозначними.

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Вашій увазі ми хочемо представити ТОП-5 фільмів та мультфільмів, які варто подивитися, якщо вам цікава тема роботів.

Я, робот (2004 рік)

Напевно, всі чули про культовий фільм "Я, робот". Чому він культовий? Тому, що як для 2004 року він доволі зрозуміло демонстрував глядачеві картину можливого майбутнього.



Кадр з фільму "Я, робот"​

Фільм створений за мотивами оповідань Айзека Азімова, які увійшли до збірки "Я, робот". Світ у 2035 році, на думку автора, став роботизованим. Всі домашні справи за людей виконують їх вірні "раби" – роботи, при цьому машини вже достатньо олюднилися. Але у світі, де роботи можуть замінити людське спілкування є людина, яка страшенно їм не довіряє – поліцейський Дел Спунер. Причина його ненависті до штучного інтелекту банально проста – раніше один із роботів його страшенно розчарував.



Кадр з фільму "Я, робот"​

Сюжетна лінія фільму доволі проста: людину, яка ненавидить роботів, запрошують розслідувати справу, яка напряму пов'язана із розробниками та самими машинами. Звісно, в основу конфлікту лягає боротьба головного героя із машинами, які повстали. Для любителів екшену в фільмі є достаньо моментів сутичок та боротьби.

В головних ролях: Вілл Сміт, Бріджит Мойнахен.

Трейлер фільму "Я, робот" – дивіться відео

ВОЛЛ·І (2008 рік)

Мультфільм, який у 2008 році прикував до екранів тисячі дітей. Він був створений студією Pixar Animation Studios і знятий Ендрю Стентоном. До слова, попередня стрічка режисера – "У пошуках немо" – отримала "Оскар" за найкращий анімаційний повнометражний фільм.

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В основу фільму покладена історія робота на ім'я ВОЛЛ·І, який призначений для очищення Землі від відходів у далекому майбутньому. Врешті-решт він закохується в іншого робота на ім'я ЄВА і слідує за нею в космічний простір за пригодами, що змінять долю його виду і долю всього людства.



Кадр з мульфільму "Воллі"​

Бюджет картини становив 180 мільйонів доларів. Реліз фільму в США і Канаді відбувся 27 червня 2008 року, в Україні 23 червня 2008 року. В перший день показу фільм зібрав 23,1 мільйона доларів, а протягом першого тижня сума касових зборів зросла до 63 мільйонів доларів, у 3 992 кінотеатрах, що зробило картину лідером національного прокату США. Загальні збори картини у світі склали 521 мільйонів доларів.



Кадр з мульфільму "Воллі"​

"ВОЛЛ·І" виграв "Золотий глобус" за найкращий анімаційний фільм, премію "Г'юґо" за найкращу постановку, великої форми, "Оскар" за найкращий анімаційний фільм, а також був номінований на п'ять нагород 81 церемонії вручення премії "Оскар". А за версією журналу "Тайм" у категорії "Найкращі фільми десятиліття", картина посідає перше місце.

Трейлер мульфільму "Воллі" – дивіться відео

Тихоокеанський рубіж (2013 рік)

Фантастичний бойовик зняв іменитий ржисер Гільєрмо дель Торо.

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Розпочинається фільм розповіддю про утворення на дні Тихого океану розлому, з якого час від часу вилазять чудовиська. На боротьбу із "кайдзю" відправляють величезних роботів, якими керують оператори за допомогою нейромережі. Перший етап проекту боротьби із невідомими істотами провалився, але уряд не згорнув програму, адже питання було в захисті громадян. Сюжет доволі напружений. Окрім боротьби з "кайдзю", в основу фільму лягають історії головних героїв та труднощі, які викликала поява монстрів.



Кадр із фільму "Тихоокеанський рубіж"​

Станом на 16 квітня 2013 року рейтинг очікування фільму на сайті Rotten Tomatoes становив 98 % із 12,349 голосів. Фільм отримав позитивні відгуки: Rotten Tomatoes дав оцінку 72 % на основі 250 відгуків від критиків (середня оцінка 6,7/10) і 78 % від глядачів із середньою оцінкою 3,9/5 (163,095 голосів).



Кадр з фільму "Тихоокеанський рубіж"​

Під час показу в Україні, що стартував 11 липня 2013 року, протягом першого тижня фільм був показаний у 102 кінотеатрах і зібрав 727,891 доларів, що на той час дозволило йому зайняти 1 місце серед усіх прем'єр. Показ стрічки протривав 20 тижнів і завершився 24 листопада 2013 року. За цей час стрічка зібрала 2,186,270 доларів. Із цим показником стрічка зайняла 11 місце у кінопрокаті за касовими зборами в Україні.

В головних ролях: Чарлі Ганнем, Ідріс Ельба

Трейлер фільму "Тихоокеанський рубіж" – дивіться відео

Супер шістка (2014 рік)

Анімаційний мультфільм створений студією Walt Disney Animation Studios і випущений кінокомпанією Walt Disney Pictures. Заснований на однойменних персонажах коміксів видавництва Marvel, але сюжет істотно відрізняється від першоджерела.

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Сюжет розгортається навколо 13-річного юного генія – Хіро. Він активно бере участь у боях роботів та, за словами свого брата, марно витрачає свої здібності. Брат Хіро Тадаші навчається в місцевому університеті де працює над новим роботом. Аби переконати Хіро в тому, що йому варто подати документи до вишу, Тадаші показує брату власну лабораторію та революційну розробку – робота-лікаря.



Кадр з мультфільму "Супер шістка"​

Беймакс – робот, над яким працює Тадаші та який покликаний допомагати людям. Він схожий на робота-зефірку, який завжди готовий обійняти, коли тобі сумно, варто лише сказати "ай".

Та юний Хіро постає перед проблемою – хтось викрав його роботів, які від презентував для вступу в університет. Хіро збирає команду і перетворює Беймакса на справжнього бойового робота, аби розібратися із цією проблемою.



Кадр з мультфільму "Супер шістка"​

Мультфільм отримав "Оскар" за "Найкращий анімаційний фільм" та номінувався на "Золотий глобус" та "Британську академію".

Касові збори "Супер шістки" склали 657 818 612 доларів.

Трейлер мультфільму "Супер шістка" – дивіться відео

Ex Machina (2015 рік)

Британський науково-фантастичний фільм 2015 року, написаний і зрежисований Алексом Гарлендом, і який став його режисерським дебютом.

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Сюжет розгортається навколо програміста Калеба, який отримав можливість провести тиждень в будинку в горах, що належить керівнику компанії, в котрій він працює. Після прибуття він дізнається, що йому доведеться взяти участь в експерименті з першим в світі штучним інтелектом. Робот, з яким доведеться працювати головному герою, на вигляд практично, як людина, але він не зміг отримати всі характерні риси для людини. І найбільший подив вас чекає у фіналі фільму, адже, що можна чекати від робота, який знає все про людей?



Кадр з фільму Ex Machina​

Фільм отримав позитивні відгуки критиків. На сайті Rotten Tomatoes фільм має рейтинг 90% на основі 86 рецензій із середнім балом 7,9. Також стрічка отримала нагороду "Оскар" за "Найкращі візуальні ефекти". Касові збори фільму сягнули 36.7 мільйона доларів.

В головних ролях: Домналл Глісон, Оскар Айзек, Алісія Вікандер.

Трейлер фільму Ex Machina – дивіться відео