Що шукали українці на OLX – цікава статистика року

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Що шукали українці на OLX
Що шукали українці на OLX / Фото з відкритих джерел

У 2018 році українці найактивніше шукали на сервісі OLX велосипеди і дивани. Щоправда рейтинг найпопулярніших товарів для користувачів iOS і Android помітно різняться.

Про це пише ain.ua.

Загальний рейтинг серед запитів усіх користувачів сервісу очолюють велосипеди. На другому місці – дивани. А на третьому – квартира.

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Топ-10 запитів на OLX

  1. велосипед
  2. диван
  3. квартира
  4. сукня
  5. куртка
  6. iPhone 7
  7. ноутбук
  8. кросівки
  9. будинок
  10. холодильник

Рейтинги для користувачів iOS і Android сильно розрізняються. Чи не єдина спільна зацікавленість для обох груп - це дивани.

Що шукали українці на OLX

Що шукали українці на OLX

Топ-10 запитів з Android:

  1. диван
  2. велосипед
  3. квартира
  4. сукня
  5. куртка
  6. будинок
  7. рюкзак
  8. кросівки
  9. робота
  10. ноутбук

Топ-10 запитів з iOS:

  1. iPhone 7
  2. iPhone X
  3. iPhone 6
  4. Nike
  5. iPhone 8
  6. Zara
  7. Adidas
  8. iPhone
  9. iPhone 6s
  10. диван

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Теги: Техно IT-бізнес
Джерело: Техно
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