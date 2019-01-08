Що шукали українці на OLX – цікава статистика року
У 2018 році українці найактивніше шукали на сервісі OLX велосипеди і дивани. Щоправда рейтинг найпопулярніших товарів для користувачів iOS і Android помітно різняться.
Про це пише ain.ua.
Загальний рейтинг серед запитів усіх користувачів сервісу очолюють велосипеди. На другому місці – дивани. А на третьому – квартира.
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Топ-10 запитів на OLX
- велосипед
- диван
- квартира
- сукня
- куртка
- iPhone 7
- ноутбук
- кросівки
- будинок
- холодильник
Рейтинги для користувачів iOS і Android сильно розрізняються. Чи не єдина спільна зацікавленість для обох груп - це дивани.
Що шукали українці на OLX
Топ-10 запитів з Android:
- диван
- велосипед
- квартира
- сукня
- куртка
- будинок
- рюкзак
- кросівки
- робота
- ноутбук
Топ-10 запитів з iOS:
- iPhone 7
- iPhone X
- iPhone 6
- Nike
- iPhone 8
- Zara
- Adidas
- iPhone
- iPhone 6s
- диван
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Джерело: Техно
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