Що та скільки українці купують в інтернеті: цікава статистика

У 2018 році найактивнішими онлайн-покупцями були українці у віці від 25 до 34 років. Загалом вони виконали 46% всіх транзакцій в українських інтернет-магазинах.

Про це свідчать дані статистики, яку оприлюднила компанія Picodi.com. Їхні аналітики провели на підставі даних, зібраних за 2018 рік.

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Цікаво, що пік купівельної активності припав на листопад. Схоже "чорна п’ятниця", яка дуже популярна закордоном, має попит і в Україні.

При цьому найбільший середній чек припадає на грудень (1873 гривень), а найменший – на червень (1431 гривень.).

Найпопулярніші категорії товарів, які купують онлайн:

Побутова техніка і електроніка Одяг і взуття Косметика Товари для подорожі

Що купували українці в інтернеті у 2018 році

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