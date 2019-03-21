Що та скільки українці купують в інтернеті: цікава статистика
У 2018 році найактивнішими онлайн-покупцями були українці у віці від 25 до 34 років. Загалом вони виконали 46% всіх транзакцій в українських інтернет-магазинах.
Про це свідчать дані статистики, яку оприлюднила компанія Picodi.com. Їхні аналітики провели на підставі даних, зібраних за 2018 рік.
Читайте також: Цифра дня: скільки антивірусів для Android виявилися неефективними
Цікаво, що пік купівельної активності припав на листопад. Схоже "чорна п’ятниця", яка дуже популярна закордоном, має попит і в Україні.
При цьому найбільший середній чек припадає на грудень (1873 гривень), а найменший – на червень (1431 гривень.).
Найпопулярніші категорії товарів, які купують онлайн:
- Побутова техніка і електроніка
- Одяг і взуття
- Косметика
- Товари для подорожі
Що купували українці в інтернеті у 2018 році
Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно