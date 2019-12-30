Що таке астероїд Бенну і чому він небезпечний?

Астероїд Бенну — це один із навколоземних астероїдів, що має високу ймовірність зіткнення з Землею. Агентство NASA виділяє багато ресурсів для вивчення цього астероїда. Чому він такий особливий?

Астероїд відкрили у 1999 році. Його названо на честь птаха Бенну. Ім'я космічному тілу обрали на конкурсі серед школярів, її запропонував 9-літній учень.

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Об’єкт має діаметр 510 метрів і обертається навколо Сонця за 1,2 роки.

З 2016 року проєкт OSIRIS-REx досліджує астероїд. Вартість такої місії оцінюється у мільярд доларів.

Чим цікавий

Вчені знайшли на астероїді залишки вуглецевої речовини, що утворилась під час формування Сонячної системи, і з того часу перебуває у відносно незмінному стані, отже становить великий інтерес для дослідників. Фактично, астероїд може відкрити деякі з таємниць Всесвіту щодо того, яким чином у ньому зародилось життя.

Як пояснюють експерти NASA, деякі з астероїдів, що містять корисні копалини, можуть виконувати роль «заправних станцій» для космічних місій, які зможуть поповнювати запаси палива.

Астероїд Бенну дуже цікавий для NASA

До речі. дослідник OSIRIS-Rex вже виявив на астероїді струмені невідомих молекулярних частинок, що викидаються з його поверхні. Такі викиди є дуже рідкісним явищем у космосі, і людство вперше за всю історію космічних досліджень має можливість провести ретельні дослідження та спостереження за струменями частинок, що вириваються з поверхні космічного тіла.

Частинки мають різний розмір, деякі з них рухаються дуже повільно, у той час як інші мають велику швидкість. Частина цих об’єктів падає на поверхню під силою тяжіння, але деякі потрапляють на орбіту астероїда, перетворюючись на мікросупутники.

Такі викиди, як пише журнал "Science", можуть свідчити про існування на поверхні астероїду частинок води або ж про падіння на поверхню астероїда мікрометеоритів. Після розшифровки результатів, дослідники NASA назвали астероїд активним, але ідентифікувати діяльність, що відбувається на його поверхні, вчені поки не можуть.

Астероїд Бенну : 3D моделювання – відео

За два місяці докладних спостережень у січні-лютому 2019 року було зафіксовано понад 100 таких викидів, розміри деяких із часток сягали кількадесят сантиметрів.

Чим небезпечний

Нещодавня місія NASA визнала астероїд найбільш небезпечним для нашої планети. Згідно розрахунків іспанського Вальядолідського університету, ймовірність падіння астероїда на Землю дорівнює 1 до 4000, а можлива швидкість при його падінні склала б майже 13 км на секунду.

Така подія, як падіння астероїду подібних розмірів, була б еквівалентною вибуху потужністю 1150 мегатонн у тротиловому еквіваленті. Для порівняння: цар-бомба (найпотужніший із винайдених людством вибухових пристроїв) мав потужність 58 мегатонн.

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Астероїд ймовірно є не цільним об’єктом, а складається з уламків каменів, поєднаних силою гравітації. На його поверхні відбуваються різкі перепади температур. Іноді вони можуть сягати 100 градусів за Цельсієм. Під час двох зі спостережень, температура поверхні змінювалась із 250 до 400 градусів. Деякі з частинок, що вириваються з астероїда, можуть із часом потрапити й на Землю.

Відтак, OSIRIS-REx продовжує ретельно вивчати астероїд. У 2020 році апарат планує наблизитись до нього й узяти пробу ґрунту для доставки на Землю для досліджень.

Усього до Землі планують доставити близько 60 г ґрунту, зібраного роботизованою рукою. Це має статися 2023 року.

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