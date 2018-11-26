Що у смартфонах ламається найчастіше

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Що у смартфонах ламається найчастіше
Що у смартфонах ламається найчастіше / market.karelia.pro

Компанія SquareTrade, яка вивчала мобільний ринок США, з'ясувала, який елемент найчастіше ламається у смартфонах. Ця компанія займається ремонтом техніки.

Про це пише prnewswire.com.

Так, як стверджує компанія, найбільша частина поломок (66%) припадає на поломку дисплея, з них 29% припадає на розбиті екрани і 27% на подряпані екрани.

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Далі у рейтингу поломок – 22% випадків – це вихід з ладу акумуляторів. Решту 16% припадають на проблеми з тачскріном і виникають відколи на крайках/кутах.

До речі, за рік у США фіксується близько 50 мільйонів поломок дисплеїв. Що стосується причини поломки дисплея, стає випадкове падіння смартфона на землю.

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Теги: Техно Смартфони
Джерело: Техно
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