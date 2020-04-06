Що українці шукають на OLX під час карантину: цікава інфографіка

Платформа онлайн-оголошень OLX проаналізувала запити користувачів та сформувала рейтинг найпопулярніших продуктів, що шукали українці. Рейтинг сформували за березень 2020 року, коли українці вже були на карантині.

Що шукали

Хімія та інвентар для дому. Цілком очікувано, найпопулярнішою категорією стала побутова хімія та господарський інвентар. Кількість оголошень про продаж зросла на 13%, а унікальних відгуків – в 4,5 рази.

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Спортивні товари. Також зросла популярність товарів для фітнесу. У березні на товари в цій категорії відгукувалися в середньому 6 300 користувачів щодня.

Їжа. У рейтинг найпопулярніших запитів увійшли продукти харчування та товари для краси і здоров'я. У порівнянні зі стартом березня, запитів стало майже в 2 рази більше.

Ігри. Крім того, кількість відгуків на оголошення з продажу настільних ігор виросло на 79%. На 51% більше шукають ігрові приставки.

Що шукали українці в інтернеті / OLX

Альтернативний транспорт. Ще один товар, на популярність якого вплинув карантин, це двоколісний транспорт. Метро перестало функціонувати, у маршрутках діють обмеження. Тож цілком очевидно, що українці шукають альтернативні засоби пересування. Попит на велосипеди виріс на 70%, а в категорії мотоцикл – майже на третину.

Товари для саду. При цьому українці таки починають готуватися до весняних робіт. Про це свідчить ріст попиту на товари для дому і саду.

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