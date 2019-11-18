Що ви слухали протягом року: в Apple Music з'явилась нова цікава функція

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В Apple Music з'явилась нова цікава функція / unsplash

В додатку Apple Music з’явилася нова функція, яка збирає в один плейлист найбільш прослуховувані пісні. Сервіс отримав назву Replay та не обмеживася лише цією функцією.

Як повідомляє The Verge, Replay формує для кожного користувача плейлист зі ста пісень, які він слухав найчастіше.

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Такий список формується на основі аудіо, які користувач прослуховував протягом року, та оновлюється щотижня. Плейлист можна додати у власну бібліотеку або ж поділитися ним з друзями.


Сервіс Replay формує плейлисти на основі найбільш прослуховуваних пісень

Окрім того, Replay показує скільки разів користувач прослухав ту чи іншу пісню, аа також скільки він витратив часу на послуховування музики в додатку, яких виконавців чи альбом прослуховував найчастіше.

Для того аби прослухати свій плейлист за останній рік, потрібно перейти за посиланням.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Новини Техно Інтернет Додатки Apple
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