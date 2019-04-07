Що відбувається в інтернеті за одну хвилину

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Що відбувається в інтернеті за одну хвилину
Що відбувається в інтернеті за одну хвилину / Unsplash

Сьогодні за одну хвилину – здавалося б, незначний відрізок часу – в режимі онлайн відбуваються мільярди і трильйони операцій.

Поки ви скролите Facebook, світ облітає 188 мільйонів електронних листів, в Instagram з'являється більше 46 тисяч нових постів, а користувачі встигають витратити майже мільйон через інтернет. Всі ці дані сервіс Visual Capitalist зібрав в традиційну інфографіку.

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Якщо порівняти ці дані зі статистикою за минулий рік, можна зробити цікаві спостереження – чим більше сервіс, тим повільніше він росте.

Що цікавило юзерів у інтернеті у 2019 році:

Кількість логінів в Facebook і пошукових запитів в Google за одну хвилину, грубо кажучи, приблизно таке ж: Google зріс лише на 100 тисяч  запитів в хвилину в 2019 році, а Facebook – на 30 тисяч логінів.

У інших платформ зростання набагато більш вражаючий. Наприклад, Netflix майже потроїв кількість людей, які дивляться його контент, а Instagram практично подвоїв результати скролінгу на платформі.

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Теги: Новини Техно Техно Інтернет Instagram Facebook
Джерело: Техно 24
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