Що відомо про iPhone mini: характеристики і ціна потенційного бюджетника

Прихильники Apple вже зачекались виходу нового покоління бюджетника iPhone SE. Тепер в мережі з’явились чутки про вихід новинки. Однак, новий бюджетник не назвуть iPhone SE, як припускалось раніше.

Як пише IGeeKphone, новинка може отримати комерційну назву iPhone mini.

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Характеристики

Що стосується дизайну, то новий смартфон буде схожий на iPhone Xs. Він отримає виріз в екрані для Face ID. При цьому за розміром, новинка буде близька із iPhone SE. Його діагональ може скласти 5 дюймів. Він буде доступний у трьох кольорах: золотистий, сріблястий і сірий.

Роздільна здатність фронтальної камери може становити 7 Мп. А основна – 12 Мп. При цьому серцем новинки стане найновіший топовий процесор A12 Bionic. Також новинка буде підтримувати технологію бездротової зарядки.

Ціна

Коли мова доходить до ціни, то стає зрозуміло, що не такий він вже буде і дешевий.

Модифікація iPhone mini із 64 ГБ вбудованого сховища буде коштувати 850 доларів (майже 23 тисячі гривень); Версія із 128 ГБ пам’яті може бути оцінена у 950 доларів (25 600 гривень); А версія із 256 ГБ пам’яті може коштувати 1100 доларів (29 700 гривень).

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