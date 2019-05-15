Що відомо про унікальні ракети SpaceX та майбутнє інтернет-супутників

Американська компанія SpaceX вкотре збирається здивувати людство. Там розробили ракети, які здатні долетіти до Плутона, відправляти пасажирів на Місяць та навіть створити супутникову інтернет-мережу на орбіті.

Раніше компанія Ілона Маска запустила ракети Falcon 9, хоч політ і був пробним. Проте ця ракета унікальна тим, що може не лише виводити вантажі на орбіту, а й повертатись на спеціальний майданчик та використовуватись повторно.

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Розробкою Ілона Маска зацікавились в американській космічній агенції NАSА та домовились про співпрацю. Тож тепер ракети Falcon 9 ще й доставлятимуть вантажі на міжнародну космічну станцію.

Команда з 1800 людей працює у SpaceX над розробкою, будівництвом, тестуванням та запуском ракет Falcon 9. Ми раді співпраці з NАSА. Я сподіваюсь, що космічні польоти стануть доступнішими,

– зазначив старший інженер Кевін Броган.

Ілон Маск щоразу дивує людство своїми розробками. Серед унікальних проектів – електрокари Tesla, вакуумні потяги Hyperloop, а тепер й ракети Falcon 9.



Запуск Falcon 9

З їхньою допомогою Ілон Маск хоче вивести на орбіту рекордну кількість мікросупутників – аж 12 тисяч. У його планах таким чином забезпечити людство надшвидкісним супутниковим інтернетом. Реалізувати цей проект винахідник обіцяє вже до кінця наступного року.

Falcon може досягти аж до Плутона, без дозаправки, без зупинки. Можна відправляти людей, скажімо, на Місяць. Або як у цьому випадку, виводити супутники на орбіту,

– наголосив засновник SpaceX Ілон Маск.

Перші 60 таких сателітів вирушить на орбіту вже 16 травня о пів на шосту ранку. З пускового майданчика у США на Мисі Канаверал. Сам же майданчик для запуску Falcon 9 почали споруджувати ще у 2010 році.

Наразі ідея про запуск мікросателітів і перехід на супутниковий інтернет, запропонована Ілоном Маском, багатьом видається нереальною. Дехто навіть засуджує розробника за те, що це спричинить зростання вартості інтернету.

Ілон Маск же переконує, що навпаки, інтернет стане доступним для всіх людей у різних куточках Землі. Тож перед Falcon 9 стоїть серйозний виклик.

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