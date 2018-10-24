Щоб колеги не підслухували: українці створили цікаву гарнітуру

Українці розробили гарнітуру Hushme, яка допоможе користувачам спілкуватись по телефону так, щоб їх не почули інші люди. Розробку представили на японському спільнокошті CAMPFIRE, де продукт зібрав 80 тисяч доларів.

Про це пише AIN.UA.

Цікаво, що українці планували зібрати в 9 разів менше коштів.

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Гарнітура працює у трьох режимах. У першому її можна використовувати як бездротові навушники. Другий режим – "пасивне маскування", гарнітуру скріплюють навколо рота за допомогою магнітів. У такому режимі розмову користувача не зможуть почути інші.

Третій режим – "активне маскування". У цьому випадку користувач вмикає спеціальні гучномовці, які починають генерувати маскувальні звуки.

Новинку представили на японському спільнокошті, бо саме цей ринок пріоритетний для цієї розробки. Перша партія Hushme має надійти у продаж в лютому 2019 року.

Цікава гарнітура, створена українцями: як вона працює

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